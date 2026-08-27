Calciomercato Bologna, idea Gudmundsson: l’islandese può sbloccare Rowe

Il calciomercato del Bologna cambia prospettiva attorno a Jonathan Rowe? Forse, perché il nuovo nome emerso nelle ultime ore è quello di Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina che i rossoblù hanno sondato come possibile sostituto dell’inglese. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, secondo cui l’eventuale arrivo dell’islandese potrebbe sbloccare la trattativa tra Bologna e Atalanta per la cessione di Rowe.

Bologna-Gudmundsson, un’idea legata a Rowe

La novità, quindi, non riguarda soltanto il possibile arrivo di un nuovo giocatore a Casteldebole. Il Bologna starebbe valutando Gudmundsson proprio nell’ottica di poter eventualmente lasciar partire Rowe, individuando prima un profilo che sia in grado e all’altezza di ricoprire quel ruolo.

Differenze e prospettive

L’islandese, classe 1997, conosce già la Serie A grazie alle esperienze con Genoa e Fiorentina. Con il club viola ha collezionato 19 gol e 9 assist in 80 presenze. Un giocatore di qualità e con un bagaglio già consolidato nel campionato italiano.

C’è però un ulteriore fattore da considerare, ovvero la differenza d’età tra i due giocatori. Rowe ha 23 anni, Gudmundsson 6 di più. Due prospettive differenti: da una parte un talento ancora giovane e con margini di crescita, dall’altra un profilo più esperto e pronto, che tuttavia non sembra aver fatto il salto di qualità tanto atteso.

Rowe-Atalanta, possibile effetto domino

Il corteggiamento dell’Atalanta per l’inglese non è una novità, ma ora potrebbe esserci un elemento in grado di modificare gli equilibri. Fin qui il Bologna ha mantenuto una posizione prudente sulla possibilità di privarsi di uno dei giocatori più importanti della rosa. L’eventuale arrivo di Gudmundsson, però, potrebbe cambiare il quadro.

Non significa che l’addio di Rowe sia deciso, né che la trattativa per Gudmundsson sia vicina alla conclusione. Al momento si parla di un sondaggio, ma il collegamento tra le due operazioni è evidente: prima il sostituto, poi eventualmente il via libera alla cessione. Il Bologna, quindi, sembra prepararsi anche a uno scenario che fino a pochi giorni fa sembrava tutt’altro che scontato.

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