Il Bologna si prepara a entrare nella fase decisiva e conclusiva del calciomercato invernale con un’idea ben precisa: intervenire solo se servirà davvero a migliorare la squadra. Dopo settimane intense tra campionato, Europa e Supercoppa, la dirigenza rossoblù è pronta a confrontarsi con Vincenzo Italiano per fare il punto della situazione e capire quali movimenti apportare in vista della seconda parte di stagione.

Summit in arrivo a Bologna: mercato come soluzione?

Il calendario, da febbraio in poi, sarà meno impegnativo rispetto al tour de force affrontato finora. Questo elemento pesa nelle valutazioni: Italiano è sempre stato un sostenitore delle rose ampie e delle rotazioni continue, ma ora dovrà stabilire se mantenere l’organico numeroso oppure alleggerirlo, puntando su un gruppo più ristretto ma anche più funzionale.

Calciomercato Bologna – la pista più concreta

Una certezza c’è: il Bologna si muoverà solo per operazioni ritenute realmente migliorative. In attacco l’eventuale innesto è subordinato a un’uscita importante. Solo se uno tra Dallinga e Immobile dovesse lasciare Casteldebole, si aprirebbe la porta a un nuovo centravanti.

Tra i nomi seguiti con attenzione c’è quello di Evan Ferguson. Il classe 2004 potrebbe diventare un’opportunità qualora la Roma completasse un altro acquisto offensivo, ma restano da chiarire due aspetti non secondari: la volontà del giocatore e la formula dell’operazione. Il Bologna, infatti, sarebbe orientato verso un prestito con diritto di riscatto, soluzione compatibile con i vincoli economici del club.

Attacco: le alternative più tortuose

Più complicata sarebbe invece la pista che porta a Beto: l’Everton chiede solo la cessione a titolo definitivo e ha già avanzato una proposta che coinvolge Holm, rispedita al mittente dalla società rossoblù. Anche il discorso Orban con il Verona sembra in salita: l’Hellas, impegnato nella lotta salvezza, non vuole privarsi di un altro elemento offensivo e dovrebbe prima esercitare il riscatto dall’Hoffenheim, operazione onerosa che rende l’affare poco sostenibile.

Da non sottovalutare i profili che restano sullo sfondo, quali Noslin e Ngonge, ma le dinamiche di mercato tra Lazio e Torino rischiano di intrecciarsi e complicare qualsiasi trattativa parallela.

Calciomercato Bologna sul fronte centrocampo

Se in avanti si cerca un giocatore pronto all’uso, a centrocampo il Bologna potrebbe invece scommettere su un profilo giovane e di prospettiva, sulla scia di quanto fatto con Helland. Tra i nomi monitorati figurano Maurits Kjaergaard del Salisburgo, il talento argentino Valentin Acuña del Newell’s Old Boys e Fazzini, in fase di recupero dopo l’infortunio. Da Firenze, infine, potrebbe liberarsi Nicolussi Caviglia, già seguito la scorsa estate.

Fonte: Il Resto del Carlino

