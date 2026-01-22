Calciomercato Bologna, il Napoli vuole Cambiaghi: la situazione

Come già anticipato nei giorni scorsi, il Napoli ha intenzione di fare un serio tentativo in questa sessione di calciomercato per Nicolò Cambiaghi del Bologna. Un interesse quello dei partenopei che nasce dalla difficoltà di inserire calciatori “nuovi” nel campionato di Serie A.

Infatti, nelle scorse ore, gli azzurri hanno chiuso l’accordo per cedere Noa Lang al Galatasaray. L’esterno olandese ha deluso le attese e non ha convinto Antonio Conte, finendo ripetutamente in panchina. Ora il direttore sportivo Giovanni Manna si sta dunque concentrando su profili che si sono già misurati con la Serie A e vuole l’esterno rossoblù dopo aver chiuso il colpo Giovane dal Verona.

Il Napoli, Conte e l’obiettivo Cambiaghi

Nei mesi scorsi, in tanti hanno paragonato il modo di giocare di Vincenzo Italiano e la sua feroce applicazione con il primo Antonio Conte. Non deve quindi stupire se il tecnico leccese apprezzi i giocatori che piacciono anche all’allenatore rossoblù. Cambiaghi era un pallino di Sartori, ma anche di Italiano.

La sua velocità, la sua rapidità e il suo dribbling ne hanno fatto un giocatore fondamentale per le sorti rossoblù. E di conseguenza un giocatore appetito anche da altre squadre, come appunto il Napoli che vorrebbe Cambiaghi in questa sessione di calciomercato.

Il Bologna non cede

Proprio per i motivi sopra descritti, il Bologna ritiene Cambiaghi incredibile. O quasi. D’altronde tutto ha un prezzo. Per portare via l’esterno cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta servirà un’offerta irrinunciabile. Una proposta fuori mercato, che superi anche la valutazione che il club fa di Cambiaghi.

Solo con una cifra fuori mercato, il Bologna potrebbe pensare di rinunciare a Cambiaghi nella sessione invernale di calciomercato. Anche perché, dopo un eventuale addio, i rossoblù dovrebbero anche cercare il sostituto. Un’impresa ardua in una sessione in cui chi ha giocatori di qualità, soprattutto in grado di creare superiorità numerica, se li tiene strettissimi.

Considerata poi la perentoria risposta di Italiano alle voci su Dominguez, appare complicato pensare ad una cessione dell’italiano.

Fonte: Gianluca Di Marzio

