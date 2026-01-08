Calciomercato Bologna, i rossoblù fiutano l’occasione de Vrij

Il calciomercato invernale è appena iniziato e il Bologna, come noto, sta valutando tutte le opportunità per rinforzare la rosa. Il fulcro della questione resta la difesa, numerosa sì, ma che pecca spesso di continuità: quello che serve al Bologna per raggiungere i suoi obiettivi. Così, gennaio diventa un banco di prova non solo per tappare buchi, ma per capire come il club intenda correggere le proprie crepe senza stravolgere l’assetto. Sul fronte calciomercato, Italiano e la dirigenza cercano profili compatibili con il gioco alto e dinamico della squadra, che possano offrire affidabilità senza sacrificare il proprio stile. Infatti, è qui che si inserisce, tiepidamente, un’ulteriore suggestione di mercato.

Calciomercato Bologna – La situazione di de Vrij

Nel mezzo dei nomi più chiacchierati, si inserisce quasi silenziosamente quello di Stefan de Vrij, difensore olandese attualmente all’Inter. L’interesse dei rossoblù, riportato con cautela da La Gazzetta dello Sport, si traduce per ora in richieste di informazioni.

Classe 1992, De Vrij è un difensore esperto e affidabile, abituato a giocare a livelli internazionali. Nonostante la qualità, non rientra nelle prime scelte del tecnico nerazzurro Chivu, il che lo rende potenzialmente disponibile. Il contratto in scadenza a giugno 2026 lo rende un profilo interessante per il Bologna: potrebbe arrivare anche a parametro zero o con costi contenuti, in grado però di portare solidità alla difesa rossoblù.

Opportunità per il Bologna

Per il Bologna, un giocatore come de Vrij rappresenterebbe più che altro un rinforzo mirato. La sua esperienza potrebbe essere preziosa sia sul campo che nello spogliatoio, fungendo da punto di riferimento per i più giovani. Non un colpo di nome eclatante, ma una scelta coerente con la politica del club di rafforzare la rosa senza stravolgere l’assetto della squadra.

Il mercato di gennaio è lungo e pieno di sorprese, e il Bologna sembra pronto a monitorare ogni possibilità: De Vrij rientra sicuramente tra le suggestioni più interessanti di questo avvio di mercato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook