Calciomercato Bologna, il Vicenza vuole Corazza: primo sondaggio positivo

Tommaso Corazza sta per tornare al Bologna, dopo la doppia esperienza stagione prima col Pescara fino a gennaio e poi a Cesena a partire dalla sessione invernale di calciomercato. L’esterno difensivo di proprietà della società felsinea però potrebbe tornare per poco tempo.

Difficile, infatti, nonostante il buon rendimento in Romagna prima con mister Michele Mignani e poi con Ashley Cole, che possa rimanere in rossoblù. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, testata specializzate nelle vicende delle società sportive dell’omonima zona, Corazza in vista del prossimo calciomercato sarebbe finito nel mirino del Vicenza.

Vicenza cerca rinforzi per la Serie B

Il Vicenza, neo promosso in Serie B dopo aver dominato il girone A del campionato di Serie C, sta andando sul calciomercato per cercare rinforzi adatti al campionato cadetto. I biancorossi vogliono evitare di fare nuovamente il saliscendi della ultime stagioni. E voglio consolidarsi in B.

Sondaggio per Corazza

Tra i primi obiettivi di calciomercato del Vicenza ci sarebbe proprio il prodotto del vivaio del Bologna Tommaso Corazza. Il giocatore, nonostante i veneti siano una neo promossa nel campionato di B, avrebbe dato il suo ok di massima alla destinazione.

Anche il club rossoblù nei primi dialoghi tra le due società avrebbe dato il benestare al trasferimento, che avverrebbe comunque in prestito. Resta da capire se il Vicenza avrà la forza economica di chiedere anche un diritto di riscatto o se sarà lo stesso club felsineo a chiederlo, dato che poi l’estate prossima Tommaso sarà a un solo anno dalla scadenza del contratto.

Come è andata la stagione in B?

L’annata dell’ex terzino della Primavera è andata piuttosto bene. Prima a Pescara e poi a Cesena, Tommaso ha fatto ottime prestazioni, giocando spesso titolare. I numeri, d’altronde, gli danno ragione: nella sua annata le presenze sono state 27, delle quali da titolare, apparizioni nelle quali ha segnato 5 reti e fornito 2 assist.

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