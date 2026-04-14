Calciomercato Bologna, Juve felice di Holm: avanza l’ipotesi di un nuovo scambio con João Mario

Salgono le quotazioni di un nuovo scambio, un rinnovo di prestiti, tra Bologna e Juventus nel prossimo calciomercato per Emil Holm e João Mario. La società bianconera e in particolare Luciano Spalletti, nonostante il lungo infortunio muscolare sono soddisfatti dello scandinavo.

Allo stesso tempo, il Bologna è soddisfatto della prestazioni di João Mario e per questo motivo le due società torneranno presto a parlare per rinegoziare i termini degli accordi. Infatti, da una parte come noto la Juve non è intenzionata a procedere al riscatto per 15 milioni (più 3 di bonus), dall’altra il portoghese è in prestito secco sotto le Due Torri, perciò è tutto da discutere.

La soddisfazione di Luciano Spalletti

Benché la Juventus non abbia intenzione di procedere ad attivare l’opzione di riscatto, Holm piace assai a Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato al canale tematico Juventibus dal giornalista Luca Momblano, il tecnico di Certaldo è molto contento di avere lo scandinavo a disposizione.

Tanto che, quando la Juve ha presto a casa l’ex terzino del Bologna, Momblano riporta che l’ex CT era più contento dell’arrivo di Holm piuttosto che di quello di Boga (che sta facendo benissimo alla Juventus). Insomma, ci sarebbero gli ingredienti per una permanenza in bianconero del terzino svedese.

João Mario, il Bologna spinge per la permanenza

Contemporaneamente, il Bologna è ormai completamente convinto dal contributo di João Mario e punta a confermarlo nel prossimo calciomercato. I rossoblù puntano a ottenere un prestito con diritto di riscatto a circa 7/8 milioni di euro.

I due club hanno interessi incrociati perché entrambe vorrebbero mantenere i due calciatori e non riportarli alla base. Assodato che Holm, viste le ultime dichiarazioni, rimarrebbe volentieri alla Juve, non resta che capire se João Mario abbia effettivamente voglia di rilanciarsi ancora con il Bologna senza farsi richiamare da altre sirene di calciomercato.

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