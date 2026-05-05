Calciomercato Bologna, Juventus su Lucumí? La situazione

Si prospetta un’altra estate al centro dei riflettori per John Lucumí. Dopo il mancato passaggio al Sunderland dell’estate scorsa, come riportato nell’edizione odierna del Resto del Carlino, nella corsa al difensore colombiano sembra essersi inserita anche la Juventus di Luciano Spalletti.

La società bianconera, dopo aver rinnovato il contratto dell’ex CT della Nazionale fino al 2028, sta già programmando il futuro. E al centro dei piani della dirigenza c’è proprio rinforzare il reparto difensivo, che nelle ultime giornate ha commesso degli errori che sono costati cari in termini di classifica (vedi l’ultimo di Bremer che ha regalato il gol del vantaggio al Verona).

Lucumí fulcro del calciomercato: dopo il Sunderland, la Juventus bussa al Bologna

La Juventus non ha ancora avanzato un’offerta ufficiale al Bologna per assicurarsi le prestazioni di John Lucumí nella prossima finestra di calciomercato. Sia chiaro. Però l’interesse c’è, e non sarebbe la prima volta che un club bussa alla porta del club rossoblù per parlare del centrale colombiano, il cui contratto scade il 30 giugno 2027. Infatti, quasi un anno fa, il Sunderland fu vicino a prelevarlo per poco meno di 30 milioni di euro. Alla fine, anche a causa di una clausola presente nel contratto di John, l’affare non andò in porto.

Quest’estate, probabilmente, ci proverà anche la Juventus di Luciano Spalletti, che cerca il compagno ideale di Bremer per formare una solida linea a quattro difensiva. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, che valuterà con attenzione tutte le proposte sul tavolo. Sicuramente, i suoi tifosi sperano che a settembre Lucumí vesta ancora la maglia del Bologna.

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