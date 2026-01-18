Oggi si gioca con la Fiorentina, motivo per il quale il Bologna, almeno per oggi, metterà in archivio il discorso calciomercato. Sulemana convocato, Fabbian pure, col secondo che probabilmente partirà anche dal primo minuto. Si gioca, sì, ma i tentacoli del Bologna non si fermano mai, e anche in giorni come questi è bene guardarsi intorno.

Gli aggiornamenti del Bologna sul calciomercato

Proprio dalla Fiorentina piace Sohm per la mediana, ma il Bfc lo desidererebbe a prescindere la Fabbian, visto che i rossoblù vorrebbero continuare ad avere tra le proprie file il gioiellino con l’80. Sulemana è in uscita, ma la filosofia del Bologna è quella di trovare un sostituto. Ecco dunque Sohm, appunto, e un altro nome subentrato da poco. Maurits Kjaergaard, 22enne del Salisburgo con caratteristiche molto vicine a Helland, anche se in un’altra posizione.

Ai tempi del 4-1 al Dall’Ara contro il Salisburgo Kjaergaard non giocò per un problema muscolare, ma in generale è una delle stelle della compagine austriaca, visto che ha messo a referto 4 gol e 7 assist. Si tratta di un giovane futuribile, fisicamente dotato (192 cm) e nel giro della nazionale maggiore. Il Bologna sta ragionando in merito, visto che è ben consapevole di dover sfruttare al meglio questi giorni di calciomercato per migliorare al massimo la rosa.

Altri nomi in ballo sono Sahabo dello Standars Liegi, Amorim dell’Alverca, Jens Hjerta-Dahl dal Tronso come centrcampisti, mentre in mediana piacciono Acuna dei Newewll’s Old Boys, Ugresic del Partizan, Modena e Fazzini della Fiorentina. Del destino di Fabbian, per, si saprà realisticamente solo dopo la Fiorentina: a meno che non chieda lui la cessione, Fabbian non si muove, così come Dominguez, per il quale è stata chiusa la possibilità di cessione.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

