Calciomercato Bologna – Lucumì si avvicina alla Juventus: c’è l’offerta

Si sta per arrivare a dama. E i protagonisti di questa vicenda del calciomercato del Bologna li si conosce bene: Jhon Lucumì e la Juventus. Una trattiva che è partita diverse settimane fa e che, al giro di boa di Agosto, sta per entrare nella sua fase conclusiva. Anche prima, forse. Perché sembra proprio che i bianconeri e il Bologna stiano per trovare la quadra sull’operazione, mai così vicina alla conclusione come ora.

Calciomercato Bologna – Lucumì-Juventus, affare più vicino

Questa sì che si può definire una delle telenovele del calciomercato del Bologna targato 2026. Tutto, o tanto, per la volontà dello stesso calciatore, e cioè Jhon Lucumì. Che ha tenuto il punto, portando poi i Rossoblù a fare le proprie valutazioni anche rinunciando evidentemente a qualcosa, pur di non andare verso una separazione non remunerativa e, in realtà, anche ad una spaccatura.

Il colombiano voleva la Juventus, e lo ha fatto capire in tutti i modi nelle ultime settimane. Ebbene, con tutta probabilità il 26 Rossoblù verrà accontentato: nella giornata di ieri sono proseguiti i contatti tra le due società per trovare una quadra che potesse soddisfare soprattutto il Bologna, visto che tra bianconeri e Lucumì l’accordo c’è già da tempo. Ora, è in arrivo quello con il Bologna.

La valutazione definitiva

Come riportato da Massimo Vitali sull’edizione odierna de Il Resto del Carlino, l’operazione che porterà presumibilmente Jhon Lucumì alla corte della Juventus sarà all’incirca sui 20 milioni di euro. Questi, secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, già compresi di bonus, che evidentemente saranno a condizioni facili da raggiungere per completare il tutto.

.@juventusfc, Lucumi a un passo: operazione da 20 milioni di euro bonus compresi — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 12, 2026

Così facendo, i Rossoblù rimangono su per giù intorno a quella che era la sua idea iniziale di valutazione per Lucumì in questa sessione di calciomercato del Bologna che lo avrebbe portato lontano dalle Due Torri, com’era nella consapevolezza di tutti. Dopo la scadenza della clausola di 28 milioni di euro, la valutazione per la dirigenza Rossoblù era scesa a 25 milioni di euro. Ora, per non perdere la possibilità d’incasso, vista la ferma volontà del giocatore, si va verso una chiusura a cifre un pelo più basse, ma ugualmente importanti.

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