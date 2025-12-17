Non ci sarà alcun movimento sospetto o addio nel calciomercato di gennaio sul fronte Jhon Lucumí. Il centrale colombiano che nel finale della sessione di mercato estiva aveva spinto per andare al Sunderland non lascerà il Bologna nemmeno a gennaio.

È questa la decisione ultima del Bologna che ha deciso di tenersi stretto l’ex difensore del Genk. Anche a costo di portarlo a un anno dalla scadenza. Resta dunque in sospeso la situazione che riguarda il rinnovo contrattuale del giocatore colombiano, ma per il momento non pesa nella decisione rossoblù.

Lucumí, a Bologna fino a fine stagione

I rossoblù hanno dunque deciso di trattenere il difensore colombiano fino alla fine della stagione. Una decisione maturata anche dal fatto che finora le cose sono andate molto bene (fino a qualche settimana fa, benissimo) e ovviamente la direzione tecnica del club non vuole toccare nulla.

Anche a costo di scontrarsi con la volontà di Lucumí di non prolungare l’accordo in scadenza a giugno 2027. Per portare via il mancino sudamericano servirebbe un’offerta fuori mercato, al momento non preventivabile. Ma sopratutto ci vorrebbe la ferrea volontà di Lucumí, che invece non ha intenzione di lasciare il Bologna nel calciomercato invernale.

Rossoblù alla ricerca di un altro centrale

Resta comunque la questione “calciomercato in entrata” per il Bologna, che è una questione invece tutt’altro che chiusa. Le indecisioni, la mancanza di connessione con Lucumí e, soprattutto, i ripetuti infortuni di Nicolò Casale hanno convinto il Bologna a guardarsi comunque attorno nel calciomercato invernale.

I rossoblù cercano un centrale e i nomi sul taccuino sono già piuttosto noti. Uno è il solito Fedde Leysen dell’Union Saint-Gilloise, resta in auge (seppur difficile) quello di Otavio ora al Paris FC ma seguito già con la maglia del Porto, David Ricardo del Botafogo e Axel Disasi, in uscita dal Chelsea. Profili pronti all’uso che possano sostituire numericamente Jhon Lucumí.

Fonte Claudio Beneforti, Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook