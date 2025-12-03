Chi è David Ricardo, il centrale brasiliano osservato dal Bologna

Il Bologna, come ormai noto, ha uno staff di osservatori che setacciano il mondo alla ricerca di elementi utili alla causa rossoblù. Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, due scout del club felsineo sono stati visti durante le partite del Botafogo, in Brasile per osservare David Ricardo.

Difensore centrale, mancino, per età e caratteristiche rientra perfettamente nell’identikit di uno dei profili cercati dal Bologna: un sostituto di Jhon Lucumí. Conosciamolo meglio.

La carriera di David Ricardo

David Ricardo Loiola da Silva, più semplicemente noto come David Ricardo, nasce a Teresina, in Brasile, il 21 dicembre 2002. Teresina è una città nella micro regione brasiliano con il medesimo nome della città e si trova nello stato federato del Piauí nel nord est del Paese.

Giovanili e Ceará

Comincia a giocare nel piccolo club locale del Fluminense Piauiense, solo omonimo del più grande Fluminense di Rio de Janeiro. Tra il 2021 e il 2022, viene spedito al vicino Cearà, club di livello più alto, nel quale Ricardo completa la sua formazione calcistica con la maglia dell’under 20 del club.

Nell’estate del 2022, il Ceará decide dunque di riscattarlo e di acquistarlo definitivamente per l’equivalente di circa 70 mila euro. Vive la sua prima stagione da professionista con il club nerobianco esordendo nel finale di campionato, quando il “Glorioso” retrocede in B brasiliana.

Nell’annata successiva diventa quindi un titolare fisso: gioca 47 gare tra tutte le comptizioni (compreso il torneo statale cearense), 30 delle quali nella B brasiliano, dove segna anche il primo gol da professionista.

Mentre nel 2024, contribuisce da titolare alla promozione del Ceará nel Brasileirao: 46 presenze tra tutte le comptizioni, di cui 33 in campionato. Qui segna anche un gol e serve due assist.

Botafogo

Nell’inverno del 2025, quindi David Ricardo passa per una cifra pari a circa 1,7 milioni di euro al Botafogo. Un trasferimento importante perché il Fogão vede in David un candidato a per una maglia da titolare e così diventa. Impiega qualche settimana ad adattarsi al nuovo status, ma finora è stato uno dei protagonisti stagionali del Botafogo con 21 presenze, di cui 19 da titolare con un gol e un assist all’attivo.

Non ha invece potuto giocare la doppia finale di Recopa Sudamericana (Supercoppa del Sudamerica, persa contro il Racing Avellaneda) per infortunio prima e disponibilità “ridotta” poi, rimanendo in panchina.

Caratteristiche fisiche

188 cm x 77 kg, David Ricardo è perfetto ectomorfo, con una struttura fisica compatta, uniforme e asciutta. Possiede una struttura muscolare molto importante. Pur non avendo una massa importante, ha fasce muscolari molto sviluppate. È dotato di grande esplosività e potenza: grazie a queste qualità fisiche, è molto veloce sul lungo, ma anche sul breve. Inoltre, è molto bravo nei duelli fisici e ha una particolare predilezione per gli interventi “d’emergenza” anche all’ultimo momento utile. Interventi che rimediano a errori suoi o dei suoi compagni. È dotato anche di un’ottima elevazione, che sia aggiunge alla sua importante statura, facendo di lui un gran colpitore di testa.

Caratteristiche tecniche

Mancino naturale, ha una buona tecnica individuale, nonché un buon controllo di palla e una discreta conduzione della sfera. Come spesso capita ai giocatori mancini, Ricardo utilizza il piede forte per fare tutto, sia controllo che conduzione. Motivo per cui, se pressato nella giusta maniera e chiudendogli il sinistro, Ricardo può andare in difficoltà.

Una situazione accentuata soprattutto dal fatto che David è un giocatore non solo dotato di doti tecniche, ma anche di visione nonché coraggio. Caratteristiche che gli permettono di gestire il pallone con grande e probabilmente talvolta eccessiva tranquillità e dunque i suoi allenatori gli affidano spesso l’uscita del pallone dall’impostazione bassa. David Ricardo, non solo è preciso nell’impostazione, ma ha anche le doti e la personalità per saltare personalmente la prima linea di pressione.

Dal punto di vista difensivo, David Ricardo non è un giocatore particolarmente abile in marcatura. Lavora molto meglio sulle linee di passaggio e sulle intenzioni dell’avversario. Motivo per cui il centrale brasiliano è più abile nell’uno contro uno piuttosto che nella marcatura uomo contro uomo lontano dal pallone.

Grazie alla sua capacità di lettura e alla sua velocità, David Ricardo è un giocatore che può integrarsi molto bene con un marcatore puro. Resta però il pericolo di avere un calciatore propenso a distrarsi in non possesso. Un passaggio in Europa, da questo punto di vista potrebbe portare a dei problemi da questo punto di vista.

In area di rigore, avendo una naturale propensione a giocare in acrobazia è spesso protagonista di salvataggi disperati sulla linea oppure nella respinte degli avversati, come si suol dire, “a botta sicura”. Tuttavia, la situazione a lui più congeniale è quella in cui gli avversari giocano prevalentemente su cross e palloni alti. Situazioni in cui David Ricardo si esalta.

David Ricardo in campo

La sua abilità e la sua personalità nel giocare il pallone derivano dal fatto che, in più di un’occasione, sia nelle giovanili che anche da professionista, ha giocato anche come mediano davanti alla difesa.

Considerate tutte queste qualità, tecniche, tattiche e fisiche, si capisce perché il Bologna lo stia osservando: potrebbe essere effettivamente un ottimo erede di Lucumí. Vedremo se, dopo la fase dell’osservazione, i rossoblù procederanno a trattare il suo acquisto.

