Calciomercato Bologna, Lucumí rinnovo bloccato. Riecco Diogo Leite

Il mercato di gennaio si avvicina e le voci cominciano a correre. In casa rossoblù qualcosa si muove in vista, soprattutto di giugno, ma le antenne sono tese e attente. Il Bologna deve guardare al calciomercato dei difensori, visto che la situazione del rinnovo di Jhon Lucumí non si sblocca.

Un obbligo per il Bologna che, ad oggi, rischia di ritrovarsi ad un anno dalla scadenza naturale del contratto (2027, dopo l’attivazione dell’opzione unilaterale), senza un accordo. Una necessità tecnica, vista l’importanza che il colombiano ricopre nella rosa di Vincenzo Italiano.

La situazione del rinnovo di Lucumí

Tra Lucumí e il Bologna, la sensazione è che si vada sempre più verso una separazione. Se anche qualcuno dovesse tornare alla carica a gennaio, difficilmente i rossoblù apriranno a questa soluzione. Piuttosto si attende ancora di capire se tra la società e l’agente di Jhon, Simone Rondanini ci sarà almeno un incontro.

Un appuntamento formale per sancire lo stop a qualsiasi possibilità di prolungamento. A quel punto i rossoblù potrebbero concretamente muoversi per un altro profilo.

Calciomercato, il dopo Lucumí a Bologna potrebbe essere Diogo Leite

I profili che piacciono non sono tanti e non sono infiniti. E alcuni potrebbero tornare di moda. È il caso di Diogo Leite, centrale mancino dell’Union Berlino che al Bologna piace già da diverse sessioni di calciomercato prima come sostituto di Calafiori ora di Lucumí.

Il suo è un profilo esperto, con le caratteristiche tecniche giuste, ma soprattutto teoricamente low-cost. Il portoghese, infatti, va in scadenza alla fine di questa stagione e ha intenzione di cambiare aria, lasciando la capitale tedesca. Su di lui c’è la concorrenza di Fiorentina e Girona e qualche squadra di Premier. Queste ultime vorrebbero spingere anche per averlo in anticipo, a gennaio. Circostanza che complica le cose e alza le richieste del cartellino. Ma i rossoblù osservano interessati.

Ricardo e gli altri

Non è però l’unico nome per la zona centrale della difesa. Il Bologna osserva il calciomercato per il post Lucumí e guarda anche lontano dall’Europa: non solo Diogo Leite, ma anche David Ricardo. Difensore centrale duttile utilizzabile anche da mediano, gioca nel Botafogo e gli osservatori rossoblù lo tengono sotto controllo. Valutazione: 8-10 milioni di dollari.

Sotto osservazione del Bologna, anche Jeremy Arevalo, attaccante ecuadoriano (con passaporto spagnolo) 20enne del Racing Santander: 7 gol in 15 presenze in Segunda Division spagnola. Clausola rescissoria fissata a 7 milioni e tanta concorrenza con Roma, Stoccarda, Salisburgo e Atalanta pronte ad affondare il colpo.

Occhi anche su un mediano: Hakim Sahabo, ruandese con passaporto belga, classe 2005 dello Standard Liegi.

(Fonte: Massimo Vitali, Il Resto del Carlino)

