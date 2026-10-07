Calciomercato Bologna – Nuovi profili per il futuro: si osserva Makhanya, difensore dei Rangers

Il calciomercato estivo è lontano, e quello invernale…pure. Ma è sempre tempo di calciomercato, soprattutto a Bologna: non tanto per i tifosi, ma per una dirigenza che ha tra le sue fila Giovanni Sartori. E, proprio per questo motivo, lo scouting in giro per il mondo non si ferma mai. Gli occhi, questa volta, sono caduti in Scozia, sponda Rangers Glasgow. il nome è quello di Olwethu Makhanya, giovane difensore sudafricano, messo sul taccuino anche da altre squadre in Europa.

Calciomercato Bologna, occhi su Olwethu Makhanya per il futuro

La voce è quella di Ekrem Konur, giornalista turco esperto di calciomercato europeo, che in questo caso coinvolge anche il Bologna. Un calciomercato che verrà, visto il periodo. E, proprio per questo, lo scouting delle squadre non si ferma mai, soprattutto durante i campionati. Secondo Konur, ad attirare l’attenzione del reparto scouting del Bologna, nelle ultime settimane, è un giovane difensore che milita nei Rangers Glasgow.

🚨 #RangersFC 🇿🇦

Brentford, Sevilla & Bologna closely monitoring Rangers CB Olwethu Makhanya (22, South Africa) after his impressive start. pic.twitter.com/KlHtDIuwrJ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 7, 2026

L’indiziato in questione è Olwethu Makhanya, difensore centrale classe 2004 sudafricano. Makhanya è arrivato in quel della capitale scozzese, sponda Rangers, proprio la scorsa estate, dopo esser stato convocato dalla propria nazionale per il mondiale statunitense. E proprio dal paese a stelle e strisce è stato “prelevato” dai Rangers: più precisamente dai Philadelphia Union, per circa 3,5 milioni di euro.

Non solo i Rossoblù osservano il giocatore

Siamo all’inizio di ottobre, per cui è facile che le squadre, soprattutto dopo le prime giornate dei vari campionati, attenzionino i profili che più si sono messi in luce all’avvio delle competizioni. Proprio come è successo a Makhanya: il classe 2004 ha disputato sin qui undici partite tra tutte le competizioni, partendo sempre da titolare e disputando ottime partite.

Proprio per questo, come segnalato dallo stesso Konur, il Bologna non è il solo ad essersi segnato il nome di Makhanya per il futuro: insieme ai Rossoblù, anche Brighton e Siviglia osservano il giovane difensore sudafricano. Per ora, ovviamente, è solo scouting autunnale: vedremo se in futuro torneremo a sentire il suo nome, magari proprio accostato ai Rossoblù.

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