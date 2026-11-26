Tutti gli occhi su di lui, si potrebbe dire. Questo “lui” è Juan Miranda, e gli “occhi” sono molteplici per le prossime sessioni di calciomercato del Bologna. Al terzino spagnolo oggi è stato accostato il nome del Milan, club che lo aveva in pugno prima ancora che, sei mesi dopo, si presentassero i Rossoblù. Gli stessi che oggi non ci pensano nemmeno a cedere il proprio terzino: anzi, come detto qualche giorno fa, tutto sembra portare ad altro.

Calciomercato Bologna – Milan ancora su Miranda?

A parlare di questo possibile interesse che riguarda il calciomercato del Bologna e del Milan, con comune denominatore Juan Miranda, è Matteo Moretto, nel canale YouTube di Fabrizio Romano. Se ne parla, però, in accezione più che dubbia, anche da parte dello stesso Moretto. Perché il Milan sembra aver sondato la possibilità di arrivare a Juan Miranda, ma in realtà appaiono più voci che sondaggi concreti.

Un Milan che, se fosse vero, tornerebbe su un proprio obiettivo…lasciato andare poi al Bologna. Si, perché proprio i rossoneri e Miranda, tra autunno e inverno 2023 avevano praticamente chiuso l’accordo per l’arrivo dello stesso Juan nella Milano rossonera, che fosse a gennaio o nel giugno successivo. Fu proprio il Milan a tirarsi poi indietro, sempre come confermato da Moretto: sei mesi dopo arrivò il Bologna, e la storia si è protratta fino a oggi…

Il Bologna dice “no” e pensa al futuro

…e oltre. Perché né in questa sessione e, potenzialmente, nemmeno nella prossima il Bologna pensa di fare a meno del suo terzino spagnolo. Che, sempre per citare la fonte, è tra i più apprezzati da Raffaele Palladino. Anche per questo il Bologna ha messo il veto sulle possibili offerte che possono arrivare per Miranda e, anzi, negli scorsi giorni si è parlato di come ci siano ampi margini per procedere con un possibile prolungamento di contratto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook