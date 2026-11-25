Dopo la dodicesima giornata di Serie A, il Bologna si prepara a tornare in campo per il prossimo impegno di campionato. I rossoblù saranno attesi da una trasferta in Veneto: venerdì 27 novembre 2026 la squadra di Raffaele Palladino affronterà il Venezia allo stadio Pier Luigi Penzo.

Una gara che aprirà il nuovo turno di campionato e metterà di fronte due formazioni con obiettivi importanti in questa fase della stagione. Il Bologna cercherà di proseguire il proprio percorso e di raccogliere punti lontano dal Dall’Ara, mentre i lagunari proveranno a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la formazione felsinea. Un appuntamento che inaugura la tredicesima giornata e che potrebbe rivelarsi significativo per il cammino di entrambe le squadre.

Per chi non potrà seguire l’incontro direttamente allo stadio, ecco dove vedere la partita in diretta televisiva e in streaming. Ecco tutte le informazioni utili per seguire Venezia-Bologna, dall’orario del calcio d’inizio alle piattaforme su cui sarà possibile guardare la gara.

Venezia-Bologna, a che ora inizia la partita?

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45 di venerdì 27 novembre 2026, allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. La gara è valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2026/27.

Venezia-Bologna, dove vederla: DAZN o Sky?

Venezia-Bologna sarà trasmessa in diretta su DAZN. Per seguire la partita sarà possibile utilizzare:

l’app DAZN sulle smart TV e sui dispositivi compatibili;

il sito ufficiale di DAZN, accessibile da computer;

l’app DAZN su smartphone e tablet.

La partita sarà disponibile per gli abbonati DAZN, mentre eventuali trasmissioni in co-esclusiva su Sky dipenderanno dalla programmazione ufficiale della giornata.

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