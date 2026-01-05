Calciomercato Bologna – Se parte Fabbian, occhi su Fazzini

A volte certi nomi ritornano. Sì, perché quanto sta accadendo in queste ore nel tango tra il Bologna e Fazzini è una trama sentita e risentita nelle ultime sessioni di calciomercato. Sartori fa una lista precisa e ristretta, cercando di inserirsi nella corsa per certi giocatori senza fermarsi neppure se, per qualche mese, la risposta dei loro club è negativa. Abbiamo passato due estati a raccontarvi dei tentativi su Otavio, ora a Parigi, e neppure per Leysen questo è il primo accostamento ai felsinei. Insomma, le idee sono chiarissime e, come riporta il giornalista Alfredo Pedullà, se dovesse partire Fabbian tornerebbe di moda Jacopo Fazzini. Il trequartista piace dai tempi dell’Empoli e, ora che a Firenze non trova spazio, potrebbe essere giunto il momento di tentare l’affondo.

Fabbian verso la Lazio?

Se il numero 80 dovesse partire, di certo nel suo bagaglio a mano porterebbe parecchi fazzoletti. A Bologna ha esordito in Serie A, segnato, gioito ed è stato un fattore per due stagioni e mezzo. Insomma, il suo pubblico ormai se lo era costruito, pur essendo calato in zona gol. Così suo addio sarebbe un brutto colpo per parecchi tifosi, ma la società non ha tempo per i sentimentalismi. Il dispiacere ci sarebbe, beninteso. Però non tutelarsi sarebbe sbagliato, e così…

La luce di Fazzini

In tutta questa telenovela di mercato si è inserita anche la Fiorentina. Sì, perché la Viola vorrebbe prelevare Baldanzi dalla Roma, ostruendo il suo ex compagno Fazzini nelle gerarchie. Così, la società di Commisso avrebbe proposto proprio ai biancocelesti il ragazzo di Massa. Ma, come tutti sanno, la priorità per Sarri sarebbe Fabbian e, pertanto, Sartori avrebbe via libera per corteggiare un talento che, a Firenze, lascia intendere di essere sprecato, specialmente dall’arrivo di Vanoli.

