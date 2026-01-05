Calciomercato Bologna – La Lazio su Fabbian, mentre Guendouzi valuta il Fenerbahçe

La pista Fabbian-Lazio potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni di calciomercato, con la società biancoceleste pronta a presentare la prima offerta al Bologna. L’arrivo del centrocampista classe 2003 sarebbe legato alla possibile uscita di Mateo Guendouzi, che attualmente è sotto la lente del Fenerbahçe. Un incastro che potrebbe accelerare a breve.

Il francese rappresenta una pedina fondamentale per Sarri, il quale non si priverebbe di lui senza un adeguato sostituto almeno di pari livello. In una rosa decimata da assenze pesanti, Fabbian rappresenterebbe l’innesto ideale per costi e doti tecniche.

Calciomercato Bologna, Guendouzi aprirebbe la strada a Fabbian

Negli ultimi giorni, il Fenerbahçe ha avviato i primi contatti con la Lazio per verificare le condizioni dell’affare Guendouzi. Il francese avrebbe dato il via libera al trasferimento in Turchia, costringendo la Lazio a valutare profili alternativi sul mercato.

Dopo la cessione di Castellanos al West Ham per 30 milioni – i capitoli incasseranno solo 25,5 vista la clausola sulla rivendita del 15% che spetta al New York City – una cessione di questo calibro aumenterebbe notevolmente le capacità economiche della società, che, a quel punto, potrebbe bussare con decisione alla porta del Bologna per Fabbian.

Fabbian il sostituto “ideale” per Sarri

Considerando le difficoltà nell’arrivare a Ruben Loftus-Cheek – il preferito di Sarri, ma cartellino e ingaggio troppo alti -, la Lazio investirà il suo capitale su Giovanni Fabbian per rinforzare il reparto. Anche in questo caso, come riportato da Sky Sport, non è ancora stata presentata un’offerta ufficiale al Bologna, ma non si esclude un’accelerata nel weekend.

Attualmente, Fabbian non rappresenta un profilo imprescindibile per Italiano: 17 presenze complessive in questa stagione, in cui ha messo a referto un gol; inoltre, contro Lazio, Juventus, Napoli – in Supercoppa – e Inter non è mai sceso in campo. Con una coperta difensiva sempre più corta, la sua uscita potrebbe accelerare l’arrivo di Freytes e dare a Italiano le rotazioni che oggi mancano.

