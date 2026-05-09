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Calciomercato Bologna: non solo Rowe, sirene anche per Cambiaghi

Il monzese è cercato dai lariani, sulla lista un altro ex rossoblu

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5 minuti fa

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Nicolò Cambiaghi in Como-Bologna 1-1 (©Bologna FC 1909)
Nicolò Cambiaghi in Como-Bologna 1-1 (©Bologna FC 1909)
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Il finale di questa stagione ha portato con sé poche gioie, è vero. Ma i rossoblu hanno ancora diversi talenti da preservare per la prossima, perché il valore della rosa resta indiscutibile. L’esempio più lampante di ciò è il reparto degli esterni dove, con Orso, Berna, Rowe e Dominguez, il connubio tra abbondanza e qualità è sotto gli occhi di tutti. Eppure il calciomercato lo conosciamo bene, soprattutto a Bologna: le sirene possono colpire tutti e oggi è il turno di Cambiaghi.

Per approfondire:
L'esultanza di Cambiaghi dopo l'impresa del 3-4 in Roma-Bologna (© Bologna FC 1909)

L’esultanza di Cambiaghi dopo il 3-4 in Roma-Bologna (© Bologna FC 1909)

Calciomercato Bologna, Cambiaghi sotto gli occhi del Como

Tra le società italiane, una su tutte sembra ben disposta a spendere durante la prossima estate. Il Como di Fabregas avrà l’arduo compito di prepararsi all’urto dell’Europa, rispettando rigide regole e allungando il ventaglio di scelte a disposizione del tecnico. Così, come riporta Calciomercato.com, i lariani hanno messo gli occhi su diversi talenti italiani, tra cui proprio il lombardo Cambiaghi e l’ex rossoblu Cambiaso.

Cesc Fabregas, allenatore del Como

Cesc Fabregas, allenatore del Como (© Como Football 1907)

Che parta il 28 oppure no, una cosa è certa: per rispettare il dogma delle liste UEFA i biancoblu dovranno acquistare talenti locali pronti per giocare in campo internazionale. Ironia della sorte per una squadra che, ad oggi, non ha mai schierato italiani nella formazione titolare in Serie A.

Una situazione in divenire

La domanda che si fanno in tanti riguarda la posizione del Bologna ed, effettivamente, ad oggi non abbiamo indizi per dimostrare qualsiasi ipotesi. Di certo tanto dipenderà dalla permanenza di Jonathan Rowe. Se il club dovesse bloccarne la partenza, infatti, sarebbe difficile pensare all’azzurro come un titolare per il prossimo campionato. In tal caso una porta si aprirebbe, ma il tempo è padrone e non manca da qui ad agosto…

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