Calciomercato Bologna, I rossoblù si godono Rowe e intanto il suo valore raddoppia

Quest’oggi alle 18 il Bologna scenderà in campo al Dall’Ara per affrontare la Roma nella terzultima gara casalinga del campionato, prima del termine della stagione e dell’inizio del calciomercato estivo.

I rossoblù vogliono riaccendere la speranza settimo posto, ma contro i giallorossi di Gasperini non sarà impresa facile. Tuttavia, il Bologna può contare sulla stella dell’ultimo periodo, un giocatore che ha incantato Bologna con le sue qualità: il “Golden Boy” Jonathan Rowe.

Bologna-Roma: Rowe vuole l’ottavo gol stagionale

Come raccontato quest’oggi su Stadio da Stefano Beneforti, questo pomeriggio l’esterno classe 2003 potrebbe segnare il suo ottavo gol stagionale. dall’inizio della stagione infatti Rowe ha collezionato sette reti, di cui 4 in Europa League, 2 in Serie A e 1 in Coppa Italia. Numeri che hanno fatto la differenza per il Bologna e che hanno reso l’inglese amato da tutta la città.

Un esempio? Per il suo compleanno (che cade il 30 aprile) dei bambini dell’Istituto Sant’Anna di Bologna hanno voluto mandargli una scatola piena dei loro disegni e speciali biglietti di auguri. A spedirla è stata la maestra Anna che ha chiuso la lettera dicendo “Speriamo che passerai un magnifico compleanno a Bologna, nella speranza sia il primo dei tanti che passerai nella nostra città”. Speranza questa, che accomuna tutti i tifosi rossoblù.

Calciomercato Bologna, l’inglese seguito in Premier e non solo

Rowe si è dimostrato una scommessa del tutto vincente. Acquistato per 17 milioni quest’estate dal Marsiglia in seguito alla lite con Rabiot, l’inglese è stato l’acquisto più oneroso dell’Era Saputo. Inizialmente, Johnny ci ha messo un po’ ad adattarsi ai meccanismi della Serie A, ma una volta preso il ritmo ecco che i risultati sono arrivati.

Risultati che lo hanno fatto conoscere in tutta Europa, soprattutto dopo le prestazioni in Europa League. Rowe ha addosso gli occhi della Premier ma è anche seguito dal Galatasaray che lo vorrebbe come sostituto di Noa Lang. Quello che è certo è che i circa 20 milioni spesi dal Bologna lo scorso calciomercato estivo, saranno almeno da raddoppiare per gli eventuali interessati.

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