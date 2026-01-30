Calciomercato Bologna – L’obiettivo Noslin si fa concreto

Archiviata la fase a girone unico di Europa League, il Bologna si appresta al rush finale di calciomercato: parte ufficialmente il count down delle ultime 72 ore, ecco quali sono le trattative da sbrigare prima del gong.

Calciomercato Bologna: nuovi contatti per Noslin della Lazio

Il primo obiettivo dichiarato del Bologna è una punta: a patto che esca uno tra Thijs Dallinga e Ciro Immobile, gli uomini di mercato rossoblù puntano a portare a Casteldebole un nuovo innesto che possa dare man forte a Castro. In alternativa, il club punterebbe su un centrocampista offensivo, ma non è da escludere un doppio colpo. Dopo i primi contatti con la Lazio per Tijjani Noslin, il Bologna è tornato a bussare anche alla porta di Lotito. L’olandese sembrava essere ormai lontano dai radar del club rossoblù: il possibile scambio Noslin-Ngonce tra Lazio e Torino aveva allontanato il Bologna dal ragazzo, ma con Ngonge diretto in Spagna la coppia Sartori-Di Vaio potrebbe tornare all’attacco. La trattativa si baserebbe su un prestito con diritto di riscatto.

Le alternative: l’asse Bologna-Fiorentina e gli altri nomi

Nel frattempo, a Casteldebole lavorano anche sul fronte Lucas Beltran. Il giocatore del Valencia, ancora di proprietà della Fiorentina, conosce bene Vincenzo Italiano: con lui ha giocato la miglior stagione europea della viola nell’anno 2023-24 e la sua duttilità farebbe al caso del mister. Al contempo, il Valencia cerca un attaccante e valuta la soluzione del prestito con diritto di riscatto proprio di Thijs Dallinga, sebbene manchi ancora l’accordo sulle cifre. Sempre rimanendo in casa viola, sullo sfondo rimane la pista Fazzini, che però la Fiorentina non sembra aver intenzione di mettere sul mercato per interessi finanziari e di lista Uefa.

Altri nomi messi sul tavolo sotto gli occhi di Italiano sono quello di Gallapeni, esterno sinistro di difesa, e Alan Virginius, esterno d’attacco degli Young Boys. Il Motivo? Il possibile addi last minute di Benjamin Dominguez, nel mirino di Parma, Fiorentina, Lecce, Maiorca e Cagliari.

(Fonte: Marcello Giordano, Il Resto del Carlino)

