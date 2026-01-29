Calciomercato Bologna – Noslin, ritorno di fiamma: il Bologna ci pensa

In queste ore il Bologna sta sondando il terreno per Tijjani Noslin, uno dei nomi che si stanno muovendo maggiormente in questa fase finale di mercato. Non ci sono ancora trattative avanzate, ma contatti esplorativi e richieste di informazioni che confermano l’attenzione del club rossoblù verso la situazione dell’attaccante attualmente in uscita dalla Lazio.

Interesse del Bologna: il sondaggio di queste ore

Il Bologna si è inserito tra i club che stanno monitorando Noslin, valutando margini e condizioni di un’eventuale operazione. L’interesse è concreto ma prudente: la dirigenza rossoblù vuole capire se e come la Lazio aprirà a una formula sostenibile, prima di compiere eventuali passi più decisi.

Un interesse già manifestato prima dell’arrivo alla Lazio

Quello per Noslin non è un nome nuovo in casa Bologna. Il club rossoblù aveva già manifestato interesse per l’attaccante in passato, prima che il giocatore approdasse alla Lazio. All’epoca, però, non si arrivò all’affondo decisivo e Noslin scelse la destinazione biancoceleste.

A distanza di tempo, il suo nome è tornato d’attualità e il Bologna è tornato a seguirne la situazione, valutando se oggi possano esserci i presupposti per riaprire il discorso.

Perché il Bologna ci pensa: esterno, centravanti e incastri

Il motivo per cui il Bologna sta valutando Tijjani Noslin è legato soprattutto alla sua versatilità offensiva. L’olandese è un profilo capace di adattarsi a più ruoli: può infatti agire da esterno offensivo, partendo largo, ma anche da centravanti, offrendo una soluzione centrale alternativa.

Una caratteristica che diventa particolarmente utile alla luce delle possibili uscite. Da un lato, resta aperta la situazione legata a Benjamin Dominguez, per il quale il Cagliari ha sondato il terreno in prestito: una sua eventuale partenza libererebbe spazio sugli esterni. Dall’altro, va monitorato anche il futuro di Immobile, che potrebbe a sua volta lasciare il reparto offensivo, e di Dallinga.

In questo scenario, il Bologna valuta un giocatore capace di coprire più ruoli con un solo innesto, così da farsi trovare pronto a diversi incastri di mercato senza dover intervenire con più operazioni.

Le offerte sul tavolo: il nodo Monaco

Attorno a Tijjani Noslin, intanto, il mercato si muove. In particolare, il Monaco ha presentato una proposta alla Lazio: un milione di euro per il prestito, con un diritto di riscatto che al momento non convince il club biancoceleste. La Lazio, infatti, non sembra intenzionata ad accettare una formula che non garantisca certezze sul futuro del giocatore.

Anche altri club hanno chiesto informazioni, ma al momento nessuna offerta ha soddisfatto pienamente la Lazio. Una situazione fluida, che il Bologna continua a seguire con attenzione.

Fonte: Alfredo Pedullà

