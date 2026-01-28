Un nuovo acquisto per il Bologna Primavera: arriva Niccolò Mennini

Non solo Prima squadra: il calciomercato del Bologna è attivo anche dal punto di vista del settore giovanile. La Primavera di Stefano Morrone, ad esempio, sta per arricchirsi di un nuovo giovanissimo giocatore: si tratta dell’esterno Niccolò Mennini, nato nel 2008 a Prato. Il ragazzo arriva sotto le Due Torri dallo Scandicci (militante in Serie D).

Calciomercato Bologna – Chi è Niccolò Mennini, new entry per la Primavera di Morrone

La società toscana ha annunciato la notizia tramite i propri canali social ufficiali. «Lo Scandicci comunica di aver ceduto Niccolò Mennini, esterno classe 2008, al Bologna. Un’operazione importante per la nostra società, che dimostra ancora una volta gli ottimi rapporti con club professionistici oltre alla capacità di valorizzare sempre di più i giovani talenti» è il comunicato che si legge sulla pagina Instagram del club.

Nonostante la giovane età, il ragazzo ha già collezionato diverse prestazioni convincenti con lo Scandicci: per lui 9 presenze stagionali in Serie D, condite anche da due assist. Adesso Niccolò approda in Emilia per andare a rafforzare il promettente e interessante settore giovanile del Bologna, confortandosi con una realtà importante del calcio professionistico. «Ora per lui si apre la strada della Primavera del Bologna. In bocca al lupo per il tuo futuro, Niccolò!» sono gli auguri dello Scandicci.

I felsinei giocano nel campionato Primavera 1, il torneo di massimo livello del calcio giovanile italiano. Con 32 punti, i ragazzi di Stefano Morrone occupano al momento la nona posizione in classifica e finora hanno collezionato 8 sconfitte, 5 pareggi e 9 vittorie (tra cui l’ottimo 2-3 intascato lunedì pomeriggio nella trasferta contro la temibile Roma). Come ha scritto su X l’esperto di mercato Nicolò Schira, Mennini ha firmato un contratto fino al 2028.

(Fonte: Scandicci Calcio, Nicolò Schira)

