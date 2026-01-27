Colpo in trasferta del Bologna Primavera: Roma battuta 3 a 2

Ieri pomeriggio, nel posticipo della ventiduesima giornata di Primavera 1, è arrivata una vittoria importantissima per il Bologna di Stefano Morrone: i felsinei sono andati a vincere per 3 a 2 sul difficile campo della Roma seconda forza del campionato. Protagonista indiscusso del match il centrocampista rossoblù Antoine N’Diaye, autore di una doppietta che ha abbattuto i padroni di casa.

La partita – Castaldo e la doppietta di N’Diaye regalano una grande vittoria esterna al Bologna Primavera

Il Bologna Primavera arrivava da un momento di lieve flessione, caratterizzato dalle due sconfitte consecutive contro Monza e Lecce e dal pareggio contro il Cesena ottenuto nel turno infrasettimanale. Ieri pomeriggio, tuttavia, i ragazzi di Stefano Morrone hanno regalato una delle migliori prestazioni della loro stagione.

Dopo soli quattro minuti di gioco Castaldo ha raccolto un assist di Toroc e, a tu per tu con De Marzi, ha sbloccato il risultato. Esattamente dieci minuti dopo è arrivato anche il perfetto piattone con cui N’Diaye ha firmato il raddoppio rossoblù. Ciononostante, i giallorossi hanno accorciato le distanze al 28′ con Seck, autore del momentaneo 1-2. Subito dopo, però, il Bologna ha allungato nuovamente: Toroc ha fatto partire il secondo assist del suo match e ha trovato di nuovo N’Diaye, bravo a realizzare la propria doppietta personale e la sua terza rete stagionale. 1-3 alla fine del primo tempo. Nei minuti finali della ripresa, infine, la squadra di Federico Guidi ha tentato di riaprire la gara con Arena, ma non è bastato: 2-3 il risultato finale allo Stadio Tre Fontane.

La Roma è rimasta a quota 37 punti ed è scivolata così in seconda posizione (a pari punti con un sorprendente Cesena). Ad approfittarne è stata la Fiorentina, che grazie al successo sul Genoa ha scavalcato i ragazzi di Guidi e ha conquistato la vetta alla classifica. Dal canto suo il Bologna ha messo in saccoccia tre tasselli importantissimi, salendo a quota 32 punti e scalando anche diverse posizioni in graduatoria: ora i rossoblù sono noni a parimerito con il Genoa, ma la zona play-off si trova a una sola lunghezza di distanza.

Il tabellino

Marcatori: 4’ Castaldo (B), 14’, 30’ N’Diaye (B), 28’ Seck (R), 89’ Arena (R).

Roma: De Marzi; Nardin (82’ Morucci), Seck, Terlizzi (46’ Mirra); Lulli, Bah (23’ Della Rocca), Panico, Sangaré (63’ Litti); Di Nunzio, Forte (63’ Maccaroni); Arena. All. Guidi.

Bologna: Franceschelli; Markovic, Tomasevic, Papazov; Negri, Nordvall, N’Diaye (63’ Libra Alvarado), Lai, Baroncioni; Toroc, Castaldo (74’ Armanini). All. Morrone.

(Fonte: Bolognafc.it)

