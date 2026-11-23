Il Bologna per il calciomercato di gennaio cerca un centrocampista, ormai non è più un segreto, e dopo Bondo e Ordonez, spunta anche il nome di André Luiz. 20enne, calciatore di proprietà del Corinthians, è un mediano fisico, con doti di regia molto interessanti.

La giovane età e la già interessante esperienza nella prima squadra del “Timão” fanno di lui un profilo ideale per le idee del club rossoblù sul mercato. Il club felsineo infatti è sempre alla ricerca di calciatori sui investire per poi trasformarli in giocatori potenzialmente appetibili per il mercato italiano ed europeo.

Bologna, André Luiz ha una valutazione molto alta

Secondo quanto riportato in Brasile, sul giocatore del Corinthians ci sono diversi club. Motivo per cui la valutazione di André Luiz Santos Dias, al secolo appunto semplicemente André Luiz, è molto alta: toccherebbe infatti almeno i 16 milioni di euro.

Durante i mesi invernali di questo 2026, addirittura, il Milan si era interessato a lui provando a chiudere l’operazione per il suo cartellino sulla base di circa 20 milioni di euro. Niente di fatto, e il giocatore per questo motivo ha continuato a giocare nel club bianconero di San Paolo.

Concorrenza agguerrita

Sul giocatore, come detto nei mesi scorsi c’era forte l’interesse del Milan, e anche la Juventus in estate aveva preso informazioni. Nelle ultime settimane, oltre a Bologna e rossoneri, sul giocatore classe 2006 si sarebbero mossi anche due club inglesi come Fulham e Southampton. Non società di primo piano, ma in grado di fare investimenti importanti sul mercato.

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