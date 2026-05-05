Calciomercato Bologna, occhi su un talento dello Schalke 04

Il Bologna, assieme ai suoi dirigenti Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, si appresta a organizzare la campagna acquisti del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dal noto giornalista tedesco, reporter per Sky Sport News, Florian Plettenberg, il club rossoblù è sulle tracce di Soufiane El-Faouzi.

Calciomercato Bologna: un nuovo centrocampista?

El-Faouzi è un centrocampista ventitreenne (classe 2002), che all’occorrenza può giocare sia da mediano che da trequartista. Il calciatore tedesco in questa stagione ha militato in Zweite Bundesliga con la maglia dello Schalke 04; la squadra di Gelsenkirchen ha vinto il campionato tornando in Bundesliga dopo tre anni di assenza.

El-Faouzi ha partecipato alla promozione diretta della sua squadra prendendo parte a trentadue partite, mettendo a referto cinque assist e due goal. Il giornalista Plettenberg ha informato nella giornata di oggi dell’interesse del Bologna sul talentuoso calciatore dello Schalke 04. Lo storico club tedesco vorrebbe trattenere il suo centrocampista, ma dall’estero filtrano indiscrezioni sul possibile interessamento di squadre come il Brentford, il Celtic e il Sunderland. La base d’asta sembra attestarsi sui 12/13 milioni di euro.

El-Faouzi non sta facendo carte false per andar via, ma anzi, sembra concentrato e volenteroso nel continuare l’avventura con la maglia dello Schalke 04. Da quanto sta emergendo nelle ultime settimane, Sartori e Di Vaio stanno impostando la linea del mercato su giocatori giovani, emergenti e che possano interpretare più ruoli in mezzo al campo. Per il passaggio da un primo ammiccamento a un reale interesse bisognerà attendere il vivo del calciomercato.

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