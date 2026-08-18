Calciomercato Bologna, offerta accettata per il giovane Cillian Tollett

Il Bologna avrebbe incassato il sì del Galway United per il giovane talento irlandese Cillian Tollett. Il classe 2008, appena 18 anni, è reduce da una stagione in prestito all’Athlone Town, dove ha già realizzato sei gol, attirando l’attenzione di numerosi club europei e britannici.

Un prospetto interessante

Il giovane attaccante è infatti uno dei profili emergenti più interessanti del calcio irlandese e, nel corso dell’estate, il suo nome è finito sui taccuini di diverse società del calcio europeo anche di alto livello. Tra queste ci sarebbe anche il club rossoblù, che avrebbe presentato un’offerta ritenuta soddisfacente dal Galway United.

L’ultima parola a Tollett

Al momento, però, l’operazione non può ancora considerarsi conclusa. Tollett e il suo entourage stanno infatti valutando la proposta del Bologna e, soprattutto, l’opportunità di trasferirsi in Italia in questa sessione di calciomercato in questa fase della sua carriera.

La scelta dovrà tenere conto del percorso di crescita del ragazzo e delle possibilità di trovare spazio e continuità. Il Bologna resta dunque in attesa della decisione del giocatore e del suo entourage.

Se Tollett dovesse accettare la destinazione emiliana, per il club rossoblù si tratterebbe ovviamente di un investimento in prospettiva. Il giocatore verrà inserito in Primavera con l’obiettivo di accompagnare la crescita di uno dei giovani più promettenti del calcio irlandese.

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