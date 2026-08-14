Bologna FC
Calciomercato Bologna: per Orsolini manca solo l’annuncio
Trattativa ai dettagli in casa Bologna: il prolungamento del classe ’97 è ormai definito, in arrivo l’ufficialità della dirigenza rossoblù
In questi ultimi e caldi giorni dedicati al calciomercato del Bologna, l’attenzione dei tifosi felsinei è del tutto catalizzata dalle sorti di Riccardo Orsolini.
Dopo mesi di incertezza, finalmente a Casteldebole tutto sembra ormai apparecchiato per la comunicazione ufficiale più attesa dell’estate rossoblù.
I dettagli del contratto
Secondo quanto riportato da Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, negli uffici del club è pronta da tempo la velina che diramerà la notizia che chiude una lunga saga estiva.
L’imminente ufficialità del rinnovo di Orsolini rappresenterà un vero e proprio regalo di Ferragosto per la maggioranza dei tifosi, da sempre restii all’idea di immaginare la squadra priva del talento del classe 1997.
L’esterno d’attacco marchigiano è pronto a legarsi a lungo termine con i rossoblù, estendendo il precedente contratto in scadenza nel 2027 fino al 2029, con un’opzione aggiuntiva per un ulteriore anno.
Questo passo coinciderà con un adeguamento economico: l’ingaggio annuale di Orso passerà a 2,2 milioni di euro netti di parte fissa con possibili bonus legati al rendimento.
Un investimento importante per il club, giustificato però dalla straordinaria continuità dell’esterno di Rotella, reduce da quattro stagioni consecutive in doppia cifra con 11, 10, 17 e 14 reti complessive dal 2022 a oggi.
Nonostante le rigide politiche sul tetto salariale societario e qualche timido sondaggio da parte del Besiktas su indicazione dell’ex tecnico Italiano (mai concretizzatosi in una proposta reale), la volontà del giocatore è sempre stata quella di rimanere in rossoblù, vedendo però riconosciuto il proprio status di attaccante tra i più prolifici del panorama nazionale.
Il regalo per i tifosi: manca solo il comunicato
Mancano soltanto le ultime formalità e la firma finale per rendere effettivo ciò che a Casteldebole tutti attendono con impazienza.
Il matrimonio iniziato nel lontano gennaio 2018 si prepara così a celebrare un nuovo e significativo capitolo della sua storia. Non resta che attendere le comunicazioni dei canali ufficiali.
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