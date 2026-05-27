Calciomercato Bologna: Palladino e Di Francesco in pole, complicato arrivare a De Rossi

La giornata estenuante di ieri, vissuta con le ultime notizie di sfondo, non hanno preoccupato lo stato maggiore felsineo. Il calciomercato è tentatore, senza dubbio, e il Bologna sapeva già delle possibili mire di altre squadre nei confronti del proprio allenatore. Vincenzo Italiano, legittimamente, sta facendo le sue considerazioni e lo stesso vale per la società rossoblù.

Anche per questo motivo, da settimane, il club ha sondato diversi profili di allenatori, nel caso in cui le strade con Italiano si separassero. La graduatoria cambierà continuamente da qui ai prossimi giorni. Massimo Vitali nell’edizione odierna de il Resto del Carlino stila un’attendibile lista. Attualmente il gradimento di Fenucci, Sartori e Di Vaio è su Raffaele Palladino ed Eusebio Di Francesco. Seguono a debita distanza Daniele De Rossi, che però è fortemente centrale nel mondo Genoa, e Domenico Tedesco (nella stagione appena conclusa alla guida del Fenerbahce) perfetto per lo stile di gioco adottato, che garantirebbe continuità con il piano tattico di Vincenzo Italiano.

Più lontani ancora, Pisacane che, come De Rossi, sembra impegnato professionalmente e umanamente con il mondo cagliaritano e Grosso, molto vicino alla Fiorentina.

Calciomercato Bologna – La scelta eventuale

Se Italiano approderà a Napoli, le prime due opzioni sarebbero rappresentate da Palladino e Di Francesco. Il primo era stato stato sondato anche due anni fa, dopo il brusco addio di Thiago Motta. L’allenatore campano ha conquistato con Fiorentina e Atalanta un posto in Conference League nelle ultime due stagioni. Il tecnico è sotto contratto con la Dea per un’altra stagione (2 milioni netti di stipendio), ma la società bergamasca non farebbe follie per trattenerlo, visto l’accordo triennale già trovato con Maurizio Sarri.

Il favore per Eusebio Di Francesco ha radici lontane e profonde. Una parte della società lo ha sempre apprezzato: il suo nome non fu preso in considerazione due anni fa, poiché l’allenatore abruzzese era appena retrocesso con il Frosinone. L’allenatore, che da meno di una settimana ha conquistato la salvezza a Lecce, apprezza il modulo 4-3-3 su cui è impostata la rosa del Bologna.

Oggi a Genova ci sarà l’incontro tra la società del grifone e Daniele De Rossi. A Casteldebole l’allenatore romano è molto apprezzato, ma è difficile che dopo le parole dello stesso (nei confronti del Genoa) ci siano i margini per portarlo a Bologna. Staremo a vedere, perché le vie del calciomercato sono infinite.

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