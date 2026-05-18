Calciomercato Bologna, Pessina: «Troveremo una soluzione che va bene ad entrambi»

Massimo Pessina è già entrato nel cuore di chi tifa Bologna. Alla sua prima stagione con i grandi è stato capace di portare a casa tre clean sheet su un totale di quattro apparizioni, dimostrando fin da subito una spiccata personalità. Un prospetto giovane ed interessante, che sul suo futuro non ha dubbi: lo ha detto lui stesso alla ventiquattresima edizione del Memoriale Niccolò Galli a Firenze, riportato da Tuttomercatoweb.

Calciomercato Bologna, il futuro di Massimo Pessina

Massimo Pessina, classe 2007 di origini lombarde, ha un contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2029 con l’opzione per un’ulteriore stagione. L’idea della società è quella di mandare il giovane in prestito affinché possa trovare minutaggio per poi tornare pronto a Bologna. Lo dice lui stesso: «Sono giovane, la cosa più importante sarebbe giocare».

Tra i numerosi colloqui che la società dovrà sostenere nella sessione di calciomercato estiva, quindi, è previsto anche quello con Pessina: «Mi trovo benissimo a Bologna, non ho ancora parlato con loro ma sono tranquillo. Troveremo una soluzione che va bene ad entrambi» ha confermato il ragazzo.

Pessina sulla stagione del Bologna

Non sono mancate anche le domande sulla stagione del Bologna, che vincendo contro l’Atalanta ha blindato l’ottavo posto in classifica. «Abbiamo avuto alti e bassi» ha esordito Pessina. «Siamo partiti molto bene, abbiamo fatto anche una finale di Supercoppa Italiana, purtroppo persa, ma tra di noi c’è sempre stata una grande sintonia e ci siamo divertiti molto. Nel complesso direi che è stata positiva».

Bologna, Napoli, l’esordio non si scorda mai

La prima volta non si scorda mai e per Massimo è stata davvero speciale. «La sera prima i pensieri vanno a quello che potrebbe succedere, ma da lì alla realtà ci passa molto. Ci avevo pensato alla possibilità di entrare, ma non ero esattamente pronto» ha confessato. Eppure il risultato ha felicemente dimostrato il contrario.

«Tranquillo, sono sicuro che farai miracoli» gli disse Lukasz Skorupski all’esordio contro il Napoli nel girone d’andata. «Ero un po emozionato» ha detto sul palco del Memoriale «ma i compagni mi hanno tranquillizzato da subito. Sono entrato abbastanza tranquillo e la squadra ha fatto un lavoro grandissimo per rendere la partita più semplice. Dopo è stato indimenticabile».

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