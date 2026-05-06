Calciomercato Bologna, situazione portieri: futuro da scrivere per Skorupski, Ravaglia e Pessina

È stata una stagione piuttosto tormentata quella dei portieri rossoblù. Skorupski, Ravaglia e il giovanissimo Pessina si sono scambiati vorticosamente i guantoni da titolare. Tuttavia, le situazioni e le prestazioni personali di ognuno dei tre porterà a delle riflessioni in chiave calciomercato.

Gli infortuni e la discontinuità di utilizzo del polacco, le indecisioni dell’ex Frosinone e la giovanissima età di Pes inducono il Bologna ad approfondire in queste settimane il dossier portieri sul calciomercato. Il club valuta attentamente la situazione di tutti e tre con le idee chiare su che cosa si farà, in particolare su Pessina, mentre per Skorupski e Ravaglia la situazione è più intrecciata.

Insomma, secondo Il Resto del Carlino, potrebbero esserci due novità.

Un nuovo estremo difensore

Quello che appare chiaro in casa rossoblù è che nella prossima sessione estiva dei trasferimenti, il club e i suoi dirigenti dell’area tecnica vogliano un nuovo portiere. Un estremo difensore in grado di giocarsi il posto seriamente. I nomi sul tavolo sono quelli di Caprile (il più caro), Falcone e Martinez dell’Inter.

Chi dei tre arriverà potrebbe essere il numero uno indiscusso oppure si dovrà giocare la titolarità. Queste due possibilità dipenderanno soprattutto da come andrà la gestione delle situazioni di Skorupski e Ravaglia.

Skorupski e Ravaglia, uno è di troppo

Con l’arrivo di un numero uno che vorrebbe essere il numero uno, tra il polacco e il bolognese uno è di troppo. A entrambi piacerebbe rimanere. Uno vorrebbe continuare a essere titolare, l’altro ambirebbe a diventarlo titolare, ma le prestazioni lo hanno tradito.

Ecco dunque che uno dei due lascerà la città delle Due Torri. Il neo 35enne ha aperto alle offerte dall’estero, ma gradirebbe rimanere in città, dove si sente ormai a casa con la sua famiglia. L’altro a Bologna ci è nato, ma potrebbe cercare fortuna altrove per fare il titolare.

Se fino a qualche giorno fa il favorito all’addio era Skorupski, ora Ravaglia sembra più avanti nella lista cessioni del Bologna in vista del prossimo calciomercato, in cui ci sarà da capire anche il destino di Pessina.

Pessina si farà le ossa e Gillier…

A proposito di Pessina, del Bologna e del suo futuro: l’idea della società è che nel prossimo calciomercato le uscite nel reparto siano due. Massimo, vista la giovane età, andrà a farsi le ossa in prestito. In “bassa A” o in Serie B, poco importa, quello che conta è che trovi minutaggio per tornare pronto.

A quel punto servirà un terzo e l’idea del club sembrerebbe quella di portare in Italia Gillier. Arrivato nello scorso calciomercato estivo a parametro zero, il Bologna ha spedito il cileno in prestito al Montreal e ora vorrebbe “confermarlo” in rosa per fare il terzo al posto di Pessina dietro il nuovo arrivato e uno tra Skorupski e Ravaglia.

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