Calciomercato Bologna – Piccoli, il bergamasco: tra tradizione e compagni

Arriva un nuovo attaccante sotto le Due Torri in questo calciomercato estivo del Bologna. Una telenovela durata anche poco, per gli standard a cui sono abituati un po’ tutti in Italia. Roberto Piccoli si appresta a vestire la maglia Rossoblù. Lui, che proviene da Bergamo come altri due attaccanti che qui, a Bologna, hanno fatto la storia. Lui, che proprio qui a Bologna ritrova due compagni che, proprio in quel di Bergamo, sono cresciuti insieme a lui.

Calciomercato Bologna – Piccoli, l’attaccante da Bergamo: come lui altri “vecchi” Rossoblù

Pronto per una nuova avventura, grazie al trasferimento appena definito nella giornata di ieri che porta il secondo nuovo attaccante in questa sessione di calciomercato del Bologna. Parliamo di Roberto Piccoli, che questa mattina svolgerà le visite all’Isokinetic per poi apporre la sua firma come nuovo giocatore Rossoblù. Classe 2001, da Sorisole, provincia di Bergamo. Là, dove è cresciuto e diventato grande con la maglia dell’Atalanta.

Da Bergamo, dicevamo. Come qualcuno che questa maglia l’ha già indossata lasciando la propria traccia, come fatto notare da Massimo Vitali nell’edizione odierna de Il Resto del Carlino. Tre, insieme a tanti altri: Marino Perani, Tomas Locatelli, Manolo Gabbiadini. Ma, soprattutto, due che proprio come attaccanti hanno riscritto parte della storia del club, in periodi diversi: Beppe Savoldi e Giuseppe Signori. Sono solo coincidenze, ma tutti si augurano che il buon Roberto possa fare molto bene, vista la dolce tradizione.

Riunito con gli ex-compagni

Cresciuto all’Atalanta, dicevamo. Là, dove chi da tempo lo voleva far sbarcare sotto le Due Torri lo aveva già visto all’opera, e cioè Giovanni Sartori. Alla fine, tutte le tessere del puzzle si sono incastrate nel momento giusto probabilmente, in questo calciomercato del Bologna. Roberto Piccoli sbarca in Rossoblù, ed è il terzo giocatore di una Primavera Atalantina di una stagione, quella 2019-2020, nella quale Piccoli condivideva lo spogliatoio con due che a Bologna abbiamo imparato a conoscere: Nicolò Cambiaghi e Nadir Zortea. In quella stagione Piccoli, come sottolineato da Vitali sul Carlino, fu capocannoniere della Youth League con 8 gol. Speriamo possa trovare la verve giusta, anche in memoria dei bei vecchi tempi.

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