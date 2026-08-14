Calciomercato Bologna: Piccoli firma per la sua «vittima preferita»

Sulla via del tramonto del calciomercato estivo, il Bologna accoglie Roberto Piccoli con una mossa un po’ a sorpresa ma incredibilmente strategica.

Come racconta Alessandro Mossini per il Corriere di Bologna, i rossoblù hanno deciso di affidare il secondo mazzo di chiavi del proprio attacco all’uomo che per anni ha fatto dei felsinei le sua prede preferite.

Cifre, dettagli e la predilezione per il Dall’Ara

L’accordo si è chiuso sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza per un affare da 18 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.

Il centravanti classe 2001 è un innesto di peso fortemente voluto dal direttore sportivo Giovanni Sartori per garantire una certezza all’attacco emiliano; la presenza del giocatore sarà infatti decisiva per concedere ad Artem Dovbyk tutto il tempo necessario a ritrovare la forma migliore senza troppa frenesia.

La vera chicca di questo trasferimento sta però nel recente passato: i rossoblù sono stati la vittima preferita dell’attaccante, puniti ben quattro volte da Roberto in carriera con tre maglie differenti (Spezia, Lecce e Fiorentina) e quasi sempre proprio sul prato del Dall’Ara.

Esordiente in Nazionale nel 2025, il bomber bergamasco porta sotto le Due Torri non solo una notevole presenza fisica, ma anche una tempra arcigna, maturata anche grazie a una viscerale passione per il ciclismo trasmessa dal padre e da un impegno costante nel sociale, seppur lontano dai riflettori.

Le altre notizie di mercato

L’arrivo di un’altra punta è l’ennesimo tassello che si innesta nel puzzle del mercato emiliano.

L’operazione sblocca contestualmente la partenza di Thijs Dallinga, destinato al Colonia in prestito con diritto di riscatto, mentre il trasferimento di Jhon Lucumí verso la Juventus è ormai ai dettagli.

Frattanto, la dirigenza ha piazzato anche un colpo di prospettiva assicurandosi il baby talento sloveno classe 2008 Luka Kusic per 250 mila euro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook