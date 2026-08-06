Bologna FC
Calciomercato Bologna – Col Pisa per l’amichevole…e per Bozihinov
Amichevole con il Pisa per il Bologna: occasione per testare le questioni di campo e anche per parlare di Rosen Bozhinov, per il quale però si dovranno attendere le uscite
Campo sì, ma anche scrivanie. O colloqui, in generale. Uno dei nomi nell’orbita del calciomercato del Bologna già da quale settimana è quello di Rosen Bozhinov, difensore centrale di 21 anni in forza al Pisa. Squadra che sabato pomeriggio sarà in quel di Casteldebole per un lungo match amichevole proprio contro i Rossoblù. E quale migliore occasione per intavolare un discorso per il difensore? C’è da guardare, però, anche alle uscite.
Calciomercato Bologna – Amichevole col Pisa e discorsi per Bozhinov
Due piccioni con una fava. Un piccione è il campo, il test amichevole per alzare il livello e mettere minuti nelle gambe. L’altro piccione è il calciomercato del Bologna e uno degli obiettivi per rinforzare e ringiovanire la difesa: Rosen Bozhinov. Il minimo comune denominatore è il Pisa: avversario del Bologna sabato e proprietario del cartellino del difensore.
I Rossoblù sfrutteranno l’amichevole anche per parlare di uno dei nomi che ha in mente la dirigenza Felsinea per aumentare il livello del reparto avanzato, o per meglio dire del pacchetto di centrali difensivi, che vede in prima fila Torbjørn Heggem – che proprio sabato tornerà a disputare un match in Rossoblù dopo il Mondiale – Eivind Helland e Martin Vitik. A loro il Bologna vorrebbe affiancare un profilo come Bozhinov.
Prima le cessioni
Tre su sei i nominati. Perché i restanti sono tutti sul mercato. Uno, Jhon Lucumì, per sua stessa volontà: il colombiano vuole lasciare Bologna e attende la Juventus, ma non disdegnerebbe nemmeno un passaggio al Chelsea. Gli altri due invece rispondono ai nomi di Mihajlo Ilic e Nicolò Casale: sul primo c’è forte il Cesena, ma non è stato ancora chiuso l’affare e si attende. Sul secondo, invece, tutto tace per il momento, anche se Marcello Giordano de Il Resto del Carlino nell’edizione di oggi parla di qualche tenue interessamento da parte di Genoa e Udinese per il numero 16 Rossoblù. Quando si avrà il quadro più chiaro sui tre, allora forse qualcosa di concreto si potrà muovere anche attorno al nome di Bozhinov.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook