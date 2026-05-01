Calciomercato Bologna, dalla Polonia: idea Oskar Wojcik

Dalla Polonia, il nome di Oskar Wojcik rimbalza con insistenza fino alle principali testate italiane: il Bologna sarebbe infatti sulle sue tracce.

Il giovane difensore polacco è uno dei profili che, vista la forte concorrenza, potrebbe infiammare il calciomercato estivo rossoblù.

Chi è Oskar Wojcik?

Alto 1,91 m, nasce il 21 luglio 2003 a Tarnów, la “perla del Rinascimento” della Piccola Polonia situata a circa 80 km a est di Cracovia.

Proprio nella sua città natale, dalla solida tradizione calcistica, cresce e matura fino a farsi notare dal Cracovia.

Ivi, scala rapidamente le gerarchie dell’Under19, fino ad aggregarsi alla prima squadra già nel 2020, salvo poi completare la propria crescita con il prestito al GKS Belchatow nel 2023.

Rientrato a Cracovia, oggi è diventato il perno della difesa e uno dei leader dei biancorossi: 30 le sue presenze quest’anno, per un totale di 2635′ minuti giocati.

Destrorso, il colosso 22enne si distingue non solo per vigoria fisica, ma soprattutto per carisma e un senso della posizione fuori dal comune.

Calciomercato Bologna: la concorrenza per Wojcik

Sulle sue tracce, però, non c’è solo Sartori e il suo Bologna: in Italia sono almeno altre due le pretendenti, ovvero Torino e Fiorentina, in cerca anch’esse di un profilo similare per la propria difesa.

Non mancano poi interessamenti dall’estero: club inglesi, scozzesi e danesi hanno messo il difensore sotto osservazione, con Coventry City e Celtic in prima fila.

Proprio gli scozzesi, lo scorso gennaio, avevano messo sul piatto un’offerta superiore ai 4 milioni di euro, rispedita però al mittente perché ritenuta insufficiente.

Con un contratto in essere fino al 2029 (e opzione per un ulteriore anno), il Cracovia non fa sconti: la base d’asta per il cartellino di Wojcik parte da 5 milioni di euro.

Una cifra importante, che però non sembra spaventare le pretendenti. Sartori è avvisato: la corsa al colosso polacco è ufficialmente aperta.

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