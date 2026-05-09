Calciomercato Bologna, Prestiti e riscatti: in ballo 30 milioni per Fabbian e Holm

Manca poco al termine della stagione il Bologna, già proiettato alla stagione 2026/27, riflette in ottica di calciomercato. Giovanni Sartori e Marco Di Vaio hanno diversi nomi per ogni reparto e attendono il ricavato dei vari prestiti per valutare gli investimenti da fare.

Calciomercato Bologna: Lyko in dubbio e i nomi per la difesa

Per quanto riguarda la difesa, come riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, il primo ad essere in dubbio è Charalampos Lykogiannis. Il greco, da mesi fuori dalle rotazioni di Italiano in seguito a problemi fisici ha il contratto in scadenza a giugno. Il club rossoblù ha l’opzione di rinnovo per un altro anno, che tuttavia potrebbe non esercitare.

Il club dovrà quindi mettersi alla ricerca di un terzino sinistro, considerando anche che Miranda (il cui contratto è in scadenza nel 2027 con opzione fino al 2028) ha varie richieste dalla Spagna. Per questa ragione il Bologna starebbe monitorando il terzino nazionale kosovaro Gallapeni (21) che si sta mettendo in mostra in Polonia, nel Wisla Plock.

A centrocampo possibili adii di Freuler e Ferguson

Per quanto riguarda il centrocampi, l club rossoblù si è ormai rassegnato alla partenza di Remo Freuler, mentre è in dubbio anche la permanenza di Ferguson dopo che lo zio ha aperto ad una possibile partenza dello scozzese. Sohm infine, è destinato a tornare alla Fiorentina.

Per il reparto di mezzo, il Bologna ha vari nomi sul taccuino tra cui Peer Koopmeiners (fratello del bianconero Teun), El Faouzi dello Schalke 04, Watson del Kilmarnock e Keita del Parla.

Prestiti: tra Fabbian e Holm un possibile tesoretto di 30 milioni

In attacco invece, il Bologna ha sondato Bowie del Verona, Orban di rientro all’Hoffenheim per fine prestito e Espì del Levante. Ma è ovvio che per sviluppare le giuste strategie di calciomercato, il Bologna deve attendere l’esito dei prestiti da cui potrebbe ricavare un tesoretto da circa 30 milioni.

A breve, dal riscatto automatico della Fiorentina per Fabbian raggiunta la salvezza, il club rossoblù riceverà 16 milioni tra parte fissa e bonus. Altri 15 milioni potrebbero infine arrivare dall’eventuale riscatto della Juventus di Emil Holm. Il terzino svedese dopo l’infortunio che lo aveva fermato a poche settimane dal suo arrivo è tornato in pista e sembra piacere a Spalletti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook