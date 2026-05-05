Calciomercato Bologna, Dall’Olanda: rossoblù interessati a Peer Koopmeiners

Manca poco al termine della stagione e la dirigenza rossoblù, già proiettata alla costruzione del Bologna 2026/27, si sta guardando intorno al fine di non arrivare impreparata per l’inizio del calciomercato estivo. Sul taccuino di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, tanti sono i nomi ad essere segnati: la volontà è quella di rinforzare alcuni reparti che, molto probabilmente, saranno privati di pedine importanti a campionato finito.

Calciomercato Bologna: un nuovo nome per il centrocampo

Con l’imminente addio di Freuler ad esempio, il Bologna è alla ricerca di nuovi innesti a centrocampo e, stando a quanto emerso dagli ultimi rumors, potrebbe starli ricercando in Olanda. Secondo quanto riportato dal giornalista di calciomercato Mounir Boualin della testata olandese Soccernews infatti, il Bologna sarebbe interessato a Peer Koopmeiners, mediano dell’AZ Alkmaar nonché fratello dell’ora bianconero Teun.

Piace Peer Koopmeiners, fratello di Teun

Peer Koopmeiners, classe 2000, è cresciuto nelle giovanili dell’AZ Alkmaar dove, a differenza del fratello, ha avuto bisogno di tempo per conquistarsi un posto in prima squadra. Dopo vari prestiti in vari club di Eredivisie come l’Excelsior (nella stagione 2022/23) e l’Almere City (nella stagione 2023/24), il centrocampista ha però fatto ritorno all’AZ dove si è guadagnato la maglia da titolare.

Dall’inizio di questa stagione, Peer conta 27 presenze in campionato con due gol segnati, l’ultimo dei quali nella gara di domenica scorsa contro il Twente. È tuttavia nella KNVB Becker, la coppa olandese, che il centrocampista ha fatto la differenza segnando anche due reti in occasione degli ottavi di finale contro l’Ajax (6-0) e in finale contro il NEX Nijmegen (5-1).

Calciomercato Bologna: “doppio Koopmeiners” per Sartori

Koopmeiners ha un contratto con l’AZ Alkmaar fino al 2028 e il suo valore, secondo i dati transfermarkt si aggira intorno ai 10-15 milioni. Per Giovanni Sartori si tratterebbe del secondo acquisto in casa Koopmeiners: fu proprio lui infatti, ad acquistare Teun quando era a capo dell’area tecnica dell’Atalanta nel 2021.

Peer Koopmeiners potrebbe dunque rivelarsi un ottimo colpo per il calciomercato estivo, tuttavia, il Bologna non è l’unico club a seguire il centrocampista. Sempre secondo Soccernews infatti, Peer sarebbe seguito anche dallo Stoccarda.

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