In attesa della gara con il Sassuolo, il Bologna si muove su un doppio binario, tra l’urgenza del presente e le scelte che guardano al futuro. Da una parte c’è il campo, con un reparto arretrato messo alla prova da infortuni, squalifiche e rientri ancora da calibrare. Dall’altra c’è il mercato, che a Casteldebole resta un tema centrale, soprattutto in relazione alla posizione di Nicolò Casale e alla necessità, ormai dichiarata, di inserire un nuovo difensore centrale a disposizione di Vincenzo Italiano. La sensazione è che le prossime settimane possano risultare decisive, non solo per l’assetto della squadra, ma anche per orientare le strategie del club nella finestra invernale.

Difesa corta e scelte obbligate: l’emergenza accelera le valutazioni

Il reparto difensivo è quello che più di ogni altro sta condizionando le scelte tecniche. L’assenza dello squalificato Heggem e le condizioni non ancora ottimali di Casale hanno ridotto drasticamente le opzioni, costringendo Italiano a lavorare su soluzioni obbligate. In questo contesto si inserisce il possibile ritorno dal primo minuto di Vitik.

Il difensore ceco, fermato a inizio dicembre da una lesione all’adduttore destro, ha completato il percorso di recupero e ora si candida a tornare protagonista. Le alternative, numericamente limitate, rendono il suo impiego una scelta quasi naturale, anche se la rifinitura sarà decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi.

Calciomercato – Il Bologna cerca un centrale, Sudamerica in pole

Parallelamente al lavoro sul campo, la dirigenza continua a muoversi sul mercato. L’obiettivo è aggiungere un difensore centrale, possibilmente mancino, da inserire quanto prima in rosa. Negli ultimi giorni l’attenzione del Bologna sembra essersi spostata con decisione verso il Sudamerica, che avrebbe superato le opzioni europee nelle preferenze di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio.

In cima alla lista c’è Juan Pablo Freytes, argentino classe 2000 del Fluminense, cresciuto nel Newell’s Old Boys. Il suo profilo convince per caratteristiche tecniche e piede sinistro, qualità che manca nell’attuale reparto. Restano monitorati anche Alexis Duarte del Santos e Nahuel Ferraresi del San Paolo, quest’ultimo in possesso anche del passaporto italiano. Tutti giocano in Brasile, ma rappresentano opzioni differenti per esperienza e prospettiva. Tra le piste europee restano sullo sfondo nomi come Otavio del Paris FC e Fedde Leysen dell’Union Saint-Gilloise, mentre è stata definitivamente accantonata l’ipotesi Marc-Oliver Kempf, ritenuto incedibile dal Como.

Casale ago della bilancia

Molto, se non tutto, dipenderà dalla posizione di Nicolò Casale. Sul difensore ex Lazio sono arrivati interessamenti concreti, e sarà lui a decidere se restare a Bologna o ascoltare le sirene di mercato. In caso di partenza, il club sarebbe pronto a intervenire con maggiore decisione, valutando anche l’inserimento di un profilo giovane da far crescere gradualmente, accettando inizialmente un ruolo più marginale nelle rotazioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook