Il Bologna ritrova Freuler e pensa al futuro: tra rientri, scelte obbligate e mercato

Il Bologna riparte da una certezza ritrovata e da una serie di interrogativi che accompagnano l’inizio del nuovo anno. A Casteldebole, nel primo allenamento dopo la pausa natalizia, la notizia più significativa è stata il ritorno in gruppo di Remo Freuler, fuori dai giochi dal 2 novembre a causa della frattura alla clavicola rimediata al Tardini contro il Parma. Un rientro atteso che restituisce a Vincenzo Italiano uno dei pilastri del suo sistema di gioco proprio nel momento in cui la squadra è chiamata a gestire impegni ravvicinati, assenze pesanti e riflessioni strategiche sul mercato.

Freuler torna in campo

Il cancello del centro tecnico si è aperto nel primo pomeriggio, e con esso anche una nuova fase della stagione rossoblù. Freuler ha lavorato regolarmente con il gruppo, archiviando definitivamente l’infortunio che lo aveva costretto a due mesi di stop. Il suo rientro non è soltanto una buona notizia sul piano medico, ma rappresenta un recupero chiave sotto il profilo tattico.

Il centrocampista svizzero è il riferimento davanti alla difesa, il giocatore che garantisce equilibrio, letture e continuità di rendimento. Nella rosa di Italiano non esiste un vero alter ego con le stesse caratteristiche, e se l’assenza iniziale era stata assorbita senza scossoni, col passare delle settimane la sua mancanza si è fatta sentire. Resta da capire se lo staff tecnico deciderà di inserirlo subito tra i convocati per la prossima sfida con il Sassuolo o se verrà seguito un percorso più graduale, necessario per ritrovare ritmo partita e condizione ottimale.

Summit di mercato: difesa osservata speciale

Il giorno di Santo Stefano è stato anche l’occasione per un vertice dirigenziale a Casteldebole. Attorno allo stesso tavolo si sono ritrovati Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, chiamati a tracciare le linee guida del mercato invernale. Il reparto sotto osservazione è soprattutto la difesa centrale, dove l’organico appare numericamente corto, soprattutto alla luce delle condizioni fisiche non sempre affidabili di Casale.

Sul taccuino della dirigenza figurano diversi nomi: Fedde Leysen dell’Union Saint-Gilloise, Diego Coppola del Brighton, oltre a piste già battute in passato come Diogo Leite dell’Union Berlino e David Ricardo del Botafogo. L’idea è quella di intervenire prescindere, inserendo almeno un centrale pronto all’uso. In caso di eventuali uscite, non è escluso un doppio investimento, affiancando a un profilo esperto anche un giovane da far crescere.

Dominguez e Bernardeschi: riflessioni sulle corsie offensive

Le valutazioni non si fermano alla difesa. Anche sugli esterni offensivi il Bologna sta ragionando sul futuro prossimo. Dominguez spinge per avere maggiore spazio e, insieme al suo entourage, potrebbe valutare un cambio di scenario. Una sua eventuale uscita aprirebbe la porta a un intervento mirato sul mercato, mentre la situazione di Bernardeschi impone cautela: il club dovrà decidere se attendere il suo rientro o coprirsi temporaneamente con un’alternativa.

