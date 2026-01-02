Oggi inizia ufficialmente il valzer di calciomercato e gli uomini del Bologna si preparano per mettere a segno i loro colpi, esterni ed interni. Le difficoltà incontrate dalla squadra nell’ultimo messe hanno ridotto all’osso le rotazioni in alcuni reparti e hanno acceso l’allarme in casa rossoblù. Su tutte, un’assenza ha pesato in particolare: quella di Remo Freuler.

Calciomercato Bologna: il quadro di Remo Freuler

L’ottima notizia in casa rossoblù è il ritorno in gruppo dello svizzero, mentre la cattiva è il silenzio che giace sul rinnovo dello stesso centrocampista. Il contratto di Freuler è in scadenza a giugno 2026, dunque, nell’elenco delle priorità precede abbondantemente i colloqui con Orsolini e Lucimi, altrettanto importanti ma che non necessitano tale fretta. Il quadro è il seguente: il Bologna ha presentato un’offerta di rinnovo a Remo Freuler già lo scorso novembre, senza ricevere alcuna risposta, ancora ad oggi; sul fronte nemico suona la sirena di Gasperini, desideroso di riavere lo svizzero tra i suoi uomini a Roma, come fu all’Atalanta. Come si evolverà la situazione? Come prima cosa sarà da capire la condizione di Freuler, tornato in gruppo ma con due mesi di stop forzato alle spalle.

Nonostante l’assenza di Remo Freuler, il centrocampo rossoblù non risulta in una situazione d’emergenza. Lo prova il fatto che Vincenzo Italiano fin qui non abbia quasi mai utilizzato Sulemana, in panchina ma pronto per fare il suo ingresso in ogni momento. Di conseguenza, la necessità di intervenire sul reparto in questa fase di calciomercato risulta bassa e sembra difficilmente percorribile l’opzione Fabio Miretti, in uscita dalla Juventus.

Un passo alla volta. In primis, l’obiettivo è ritrovare Remo Freuler, magari proprio domenica sera contro l’Inter. Anche perché un’intra settimana di tregua come quella in corso i rossoblù non la rivedranno fino a fine gennaio: i tempi stringono e Italiano vuole rivedere il suo capitano in campo.

(Fonte: Massimo Vitali, Il Resto del Carlino)

