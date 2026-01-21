Calciomercato Bologna, resta viva l’ipotesi Prati a centrocampo

I rossoblù, dopo aver definito lo scambio Fabbian-Sohm, cercano un altro rinforzo a centrocampo per sostituire Sulemana, diretto a Cagliari. Il Bologna osserva le opzioni sul calciomercato. Nelle scorse ore, il Bologna ha chiesto informazioni sulla situazione di Asllani e precedentemente si è informata su Prati.

Nel reparto nevralgico, i rossoblù hanno al momento un buco nell’organico. Mancherebbe infatti un mediano in grado di giocare nel duo dei centrocampisti davanti alla difesa. L’idea sarebbe quella di aggiungere un centrocampista più di ragionamento rispetto all’ex Sulemana, passato ufficialmente proprio al Cagliari con le stesse condizioni con cui si era trasferito al Bologna.

Genoa avanti per Prati

Matteo Prati, nonostante sia tra le scelte di titolari di mister Pisacane a Cagliari, potrebbe lasciare la squadra sarda in questo calciomercato e il Bologna si è fatto avanti nei giorni scorsi. Il regista ravennate, cresciuto nella Spal, è un’opzione via per la mediana del Bologna e non solo.

Il Genoa è una delle concorrenti nella corsa al giocatore della formazione sarda. Il Grifone si era portato avanti nella corsa al giocatore. Il tecnico genoano Daniele De Rossi lo aveva fatto esordire tra i professionisti, ai tempi della Spal, e ha provato a chiamarlo per convincerlo ad accettare la destinazione ligure.

Torino in standby

Sul giocatore resta anche la concorrenza del Torino. I granata però sono bloccati dal mercato in uscita. Per accogliere Prati, il direttore sportivo Gianluca Petrachi deve “svuotare” il suo centrocampo e questa situazione si intreccia con il calciomercato del Bologna. Innanzitutto deve salutare Krjstian Asllani, per cui dovrà cercare qualcuno che rilevi il prestito ottenuto dall’Inter in estate per il regista albanese.

In secondo luogo, deve cedere l’ex Empoli Tino Anjorin. L’inglese è stato offerto al Cagliari, in cambio dello stesso Prati. Tuttavia, i rossoblù cagliaritani non sono convinti dalle condizioni fisiche dell’ex Chelsea e per questo hanno messo la trattativa in standby preferendo concentrarsi nel frattempo su Sandi Lovric dell’Udinese.

