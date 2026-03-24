Orsolini ombelico del mondo Rossoblù: una firma per scacciare tutto (anche l’Arabia?)

Si parla solo di lui nelle ultime ore. Abbastanza inevitabile quando sei, da anni, il giocatore più importante del Bologna. Lo hanno detto i numeri, sempre, e quelli non mentono mai. Dopo la gara di domenica, poi, vuoi che il popolo Rossoblù (ma non solo) non parli di Riccardo Orsolini? Di lui parla anche il calciomercato del Bologna, come ogni “santa” sosta: una firma che ancora tarda ad arrivare…e un’Arabia pronta a ribussare?

Riccardo Orsolini è anche il calciomercato del Bologna

Quando sei un simbolo, sai che dovrai portarti croce e delizie addosso. Chi meglio di Riccardo Orsolini, soprattutto nelle ultime settimane, ce lo può spiegare? Presenza numero 300 raggiunta con la fascia di Capitano addosso, nel giorno in cui sbaglia un rigore (il secondo, lui che non se ne era mai fatto parare uno prima di questa stagione) che cambia l’andamento del match. Aggiungiamoci poi le voci, classiche, da sosta, che se arrivano, però, avranno un perché.

E questo perché, forse, ce lo potrebbero spiegare i diretti interessati. Ma, ahi noi, non è così, e quindi si prende atto delle situazioni. Il calciomercato del Bologna inevitabilmente girerà intorno anche a Riccardo Orsolini e quelle che saranno le sue scelte. Come riporta Matteo Dalla Vite sulla Gazzetta dello Sport odierna, il contratto per i Rossoblù è già fatto e finito: rinnovo fino al 2029 con opzione per un altro anno. Ma si lavora sulle cifre, lato giocatore. Il quale, pare, sembra aver nuovamente attirato le attenzioni dell’Arabia Saudita. La stessa che con l’Al-Qadisiah di Retegui aveva provato a tentarlo con ben 10 milioni a stagione. Questa volta non si conosce ancora il mittente, ma il destinatario è sempre lui, che siano offerte o meri interessi.

Penna, inchiostro, bandiera… o no?

Oggi, pare, sono sondaggi provenienti dall’Arabia Saudita. Domani, probabilmente, saranno sondaggi provenienti dall’Italia, dove più volte le squadre di alta Serie A avevano preso informazioni su una sua possibile partenza. Orso, però, ha sempre scelto Bologna, ammettendolo chiaramente: per lui Bologna è casa, e la gente è anche la sua. Domenica, oltretutto, ha avuto l’ennesima dimostrazione d’affetto: applausi all’uscita dopo l’errore, applausi ancora dopo, a fine partita, quando lui stesso si è andato a scusare ripetutamente, e striscioni a Casteldebole, per non farsi mancare nulla.

I “momenti no” esistono per tutti. Figuriamoci per Riccardo Orsolini, che sicuramente non sta rendendo per uno che è al suo livello, ma che rimane ugualmente colui che, anche quest’anno, l’ha messa dentro più di tutti. Non un dettaglio da poco. E quindi, verrebbe da dire che, anche in questo “momento no”, la penna del Bologna è sempre lì, pronta per essere usata per prolungare questa storia, soprattutto ora. Per migliorare i propri numeri, sempre per questa maglia. Per indirizzare anche il calciomercato del Bologna, ancora una volta. E, anche, per scacciare le solite voci, soprattutto quelle dei soldi arabi, quelle che fanno vacillare chiunque. Se lo si vuole, ovviamente.

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