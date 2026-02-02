Calciomercato Bologna – Alla ricerca del colpo last-minute per l’attacco (Corriere di Bologna)

Questa sera alle 20 chiude la sessione di calciomercato invernale e in queste ultime ore il Bologna sta lavorando per cercare il colpo last-minute. L’obiettivo è sempre quello di portare un attaccante sotto le Due Torri, a maggior ragione adesso che Ciro Immobile ha ufficialmente lasciato Casteldebole.

Calciomercato Bologna – Chi resta e chi va? Da sciogliere i nodi Dominguez, Noslin e Luvumbo, sfumato l’affare Matteo Prati

Il giocatore campano ha detto sì al Paris FC, abbandonando l’Emilia dopo pochi mesi: il feeling con la maglia rossoblù, in effetti, non è mai scattato. Nel frattempo si è concluso anche lo scambio Emil Holm-Joao Mario: lo svedese è passato alla Juve di Spalletti in prestito con obbligo di riscatto, mentre il portoghese arriva sotto le Due Torri con la formula del prestito secco.

Sistemati gli affari Immobile-Holm-Joao Mario, la dirigenza rossoblù deve ora completare il reparto offensivo. Tra i nomi emersi nell’ultimo periodo c’è quello di Tijani Noslin della Lazio: l’attaccante olandese, che può giocare sia come prima punta che come esterno, starebbe infatti per lasciare la sponda biancoceleste della capitale. Una linea di comunicazione è aperta anche con il Cagliari, che ha offerto Zito Luvumbo: il classe 2002 vorrebbe andare altrove per cercare maggiore spazio, ma finora sono stati rifiutati sia il Parma che l’Arabia Saudita. Il suo profilo, tuttavia, non coinvolge del tutto la dirigenza felsinea, che ha anche dovuto rinunciare a Matteo Prati: il duttile centrocampista classe 2003, infatti, è passato in prestito al Torino.

Sempre i sardi sarebbero invece interessati a Benjamin Dominguez. Nonostante le innegabili qualità tecniche, il talentuoso esterno argentino ha un minutaggio piuttosto basso (complice anche l’esclusione dalla lista Uefa). Di conseguenza, ecco che il Nene ha ancora qualche ora per decidere se rimanere o partire.

(Fonte: Corriere di Bologna, Alessandro Mossini)

