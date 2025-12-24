Calciomercato Bologna – Alla ricerca di un difensore centrale

-9 giorni all’apertura della finestra invernale di calciomercato e per il Bologna, Giovanni Sartori ha degli obiettivi precisi. La rosa profonda e di qualità, frutto anche del lavoro nel mercato estivo, è stata uno dei fattori dei successi del Bologna di Italiano. Colpita da ripetuti infortuni e affaticata dai continui impegni in Italia e in Europa, ha bisogno di essere perfezionata. Si cercheranno rinforzi, in tutti i reparti, ma saranno necessarie anche delle uscite.

Serve un difensore centrale

Destinato a lasciare il Bologna è Nicolò Casale. La società rossoblù lo lascerebbe in prestito a una delle squadre in lotta per la salvezza che si sono mostrate interessate. Necessario, a questo punto, un sostituto per la difesa. Vari sono i nomi accostati al Bologna, ma non tutte le strade sono facili da percorrere.

Leysen dell’Union St. Gilloise è stato uno dei primi obiettivi, ma la situazione si è complicata perché la squadra ha la possibilità di qualificarsi agli ottavi di Champions League. Bloccata anche l’idea Coppola: l’ottima prestazione nell’ultima partita del suo Brighton lo ha fatto risalire nelle gerarchie. Voci da Londra accostano a Milan e Roma Disasi che il Bologna aveva cercato al Chelsea in estate. Altrettanto lontana sembra l’ipotesi Muharemovic del Sassuolo (prossimo avversario dei Rossoblù in Serie A).

Le opzioni percorribili in questo momento sembrano David Ricardo del Botafogo o Kempf del Como.

Calciomercato Bologna: Dallinga e Dominguez potrebbero partire

Sartori è a lavoro non solo per la difesa, ma per tutti i reparti. Il calciomercato del Bologna deve andare a rimediare agli infortuni che hanno colpito diversi giocatori. Con Bernardeschi fermo ai box per quasi due mesi, c’è bisogno di un innesto sugli esterni. Il prezzo da pagare sarà probabilmente la cessione di Dominguez, già vicino all’uscita in estate non è mai entrato nelle rotazioni di Italiano.

A centrocampo andranno valutate le condizioni di Freuler (dovrebbe tornare contro l’Inter a gennaio) e si agirà di conseguenza sul mercato. Anche in attacco potrebbero esserci dei rivolgimenti con eventuali offerte per Dallinga che verrebbero prese in considerazione.

Fonte: Alessandro Mossini, Corriere di Bologna

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook