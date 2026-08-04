Calciomercato Bologna, rinforzo per la Primavera: ecco Edoardo Trifelli

Nuovo rinforzo in arrivo in questo calciomercato 2026 per il Bologna Primavera allenato da mister Stefano Morrone: dal L’Aquila, formazione abruzzese di Serie D, arriva il classe 2007 Edoardo Trifelli. Romano, classe 2007, è un esterno difensivo che agisce sulla fascia sinistra.

Il giocatore compirà 19 anni solo il prossimo 23 novembre, come anticipato da MondoPrimavera, arriva nella formazione under 20 del tecnico rossoblù per rinforzare la difesa. Un innesto di esperienza quello del laterale originario della Capitale che lo scorso anno ha già fatto un’intera annata tra i dilettanti. I rossoblù se lo assicurano con la formula del prestito.

Trifelli ritrova Morrone

L’arrivo dell’esterno classe 2007 in prestito da L’Aquila è tutt’altro che casuale. Trifelli, infatti, arriva in rossoblù dopo la stagione al L’Aquila, ma l’anno precedente nel 2024/25 aveva giocato nella Primavera della Ternana.

Lì, il 18enne capitolino, aveva giocato agli ordini di mister Stefano Morrone facendo molto bene. A Bologna Trifelli approda ritrovando proprio il tecnico che lo ha lanciato da titolare nella Primavera della società rossoverde umbra collezionando ben 31 presenze tra tutte le competizioni.

Nell’ultima annata nella squadra abruzzese, in Serie D, Trifelli aveva invece collezionato 32 presenze con 3 assist all’attivo. Un rendimento interessante anche dal punto di vista offensivo per un giocatore che si affacciava nella scorsa annata alla prima stagione nel “mondo” dei grandi.

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