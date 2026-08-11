Calciomercato Bologna, vicinissimo il rinnovo di Orsolini: accordo trovato?

Il futuro di Riccardo Orsolini sembra finalmente delineato. Il rinnovo di Orsolini con il Bologna, in discussione ormai da mesi, secondo quanto scrive Matteo Dalla Vite su La Gazzetta dello Sport, sarebbe vicinissimo e l’intesa tra l’attaccante e il club sarebbe giunta alla fase decisiva.

Una trattativa iniziata mesi fa

Il percorso aveva preso forma già lo scorso ottobre, quando il Bologna aveva mosso i primi passi per prolungare il contratto di quello che, negli anni, è diventato uno dei volti più rappresentativi della società. Un riconoscimento sottolineato più volte anche dai dirigenti rossoblù, da Fenucci a Sartori e Di Vaio.

Da allora il confronto è proseguito attraverso diversi incontri e consultazioni, con l’obiettivo di trovare un punto d’equilibrio tra le richieste del giocatore e la proposta del Bologna. Una trattativa lunga, ma mai realmente interrotta.

Orsolini-Bologna, l’intesa si avvicina

Ora il dialogo sarebbe finalmente arrivato alle battute finali. Un nuovo confronto è previsto nei prossimi giorni e potrebbe essere il passaggio decisivo per arrivare alla firma. Il club ha lavorato per trovare una soluzione condivisa, mentre sul tavolo rimane l’idea di un adeguamento dell’accordo rispetto agli attuali parametri.

La sensazione è che la distanza tra le parti si sia ridotta sensibilmente e che il rinnovo di Orsolini possa presto trasformarsi da trattativa a ufficialità.

Un altro capitolo in rossoblù

L’intesa dovrebbe legare Orsolini al Bologna fino al 2029, con un’opzione per prolungare ulteriormente il rapporto per un’altra stagione. Un accordo che confermerebbe la volontà del club di puntare ancora sul suo numero 7.

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