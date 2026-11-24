Saranno settimane calde quelle che ci porteranno alla fine del 2026. A gennaio via alla sessione invernale di calciomercato, col Bologna impegnato a cercare un paio di profili, compreso il centrocampista, e il nuovo nome è quello di Benjamin Nygren.

Svedese di Göteborg, classe 2001, il centrocampista offensivo mancino attualmente in forza al Celtic è un pezzo pregiato della rosa della squadra biancoverde. E, come spesso capita, a giocatori di tecnica che giocano tra le linee nella Premiership scozzese arriva da stagioni importantissime. Nell’attuale annata, infatti, pur non essendo un attaccante ha già all’attivo 8 gol e 6 assist. I suoi numeri comunque sono ancora più clamorosi se andando a ritroso si va alla scorsa stagione con 20 gol e 8 assist.

Nygren, Atalanta in prima fila, il Bologna insegue

Acquistato per 1,5 milioni di euro nel 2025, Benjamin Nygren sta giocando da un anno e mezzo in Scozia dopo aver trascorso tre stagioni e mezza in Danimarca con il Nordsjaelland. Il suo percorso potrebbe proseguire nelle prossime stagioni in Serie A.

Su di lui infatti è ancor più forte l’interesse dell’Atalanta che, già nelle passate annate, aveva seguito un giocatore nello stesso ruolo come Matt O’Riley. Il suo passaggio a suon di milioni (30) al Brighton & Hove in Premier League aveva però rovinato i piani della Dea.

Nella prossima finestra di calciomercato, anche Nygren potrebbe salutare i Celtic con Atalanta e Bologna pronte al colpaccio.

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