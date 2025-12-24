Calciomercato Bologna – I rossoblù ci riprovano per il rinnovo di Lucumí: i dettagli

Il Bologna non demorde e pur di non perdere terreno rispetto alle concorrenti guarda alla prossima sessione di calciomercato. Infatti, i rossoblù stanno valutando le opzioni per il prossimo futuro e non solo. Ecco perché tornerà a provare a parlare con Jhon Lucumí.

Il colombiano era già stato richiesto nel finale della sessione estiva, in un affare che avrebbe potuto regalare serenità a lui e alla dirigenza in vista della scadenza del contratto nel giugno 2027. Una situazione che al Bologna toglie tantissimo del punto di vista della tranquillità, ma al tempo stesso anche al calciatore decisamente svagato.

L’offerta “disperata” del Bologna

Per provare a rimediare a questa situazione di svantaggio virtuale, il Bologna è pronto ad una nuova super offerta. I rossoblù infatti hanno pensato ad una proposta di un contratto biennale, con ingaggio raddoppiato a una clausola rescissoria per il cartellino, decisamente decurtata.

La società dunque è pronta a diminuire il costo della clausola rescissoria a circa 20 milioni, piuttosto che i 28 attuali. Una mossa che accontenterebbe il Bologna, che avrebbe un effetto positivo anche sul calciomercato. Il colombiano a quel punto avrebbe valore contrattuale per il Bologna e i rossoblù potrebbero monetizzare molti più soldi ai collaboratori.

Le alternative a Lucumí

Il reparto difensivo del Bologna resta in piena emergenza. Il rientro di Vitik allevia solo in parte la situazione, mentre Casale, atteso tra una decina di giorni, è già al terzo infortunio stagionale e fatica a trovare continuità. Per questo è previsto un summit tra Italiano e la dirigenza per valutare un rinforzo nel mercato. Piace Coppola, 21 anni, oggi al Brighton ma con esperienza in Italia, e il brasiliano David Ricardo del Botafogo, possibile erede di Lucumí. Sullo sfondo resta Leysen.

