Manca poco al termine della stagione e il Bologna inizia a guardarsi intorno in vista del calciomercato estivo. La dirigenza rossoblù ha in programma una serie di acquisti per costruire la rosa della prossima stagione e, tra questi, spunta anche un nuovo portiere.

Con Skorupski reduce da due infortuni muscolari e un Ravaglia che ancora non dà le giuste garanzie, la porta è una priorità per il club felsineo. Se nelle ultime ore sono aumentate le voci di un interessamento del Bologna per il portiere del Cagliari Caprile, ora si sarebbe aggiunto un nuovo target. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb infatti, il Bologna sarebbe sulle tracce del secondo portiere dell’Inter Josep Martinez per il calciomercato estivo.

Calciomercato Bologna: Martinez in cerca di nuovi orizzonti

Josep Martinez, che quest’anno ha collezionato un totale di 8 presenze tra tutte le competizioni con l’Inter (per un totale di 720 minuti giocati), sembra non essere intenzionato ad accettare un ruolo da secondo la prossima stagione. Con l’Inter intenzionata a sostituire Sommer con Vicario, il portiere spagnolo si sta quindi guardando intorno in cerca di nuove opportunità per trovare maggiore continuità e minutaggio. La volontà del classe 1998 sarebbe quella di rimanere in Serie A, tuttavia non mancano offerte anche dalla Spagna.

I rossoblù sono sulle sue tracce insieme a Fiorentina e Venezia

Dopo l’incidente stradale che lo ha coinvolto circa sei mesi fa (e per cui è ancora indagato), il futuro di Martinez sembrava in bilico. E invece, grazie ad un preciso lavoro psicologico e alle indicazioni da parte di Chivu, il portiere è riuscito a superare lo shock. Il tecnico nerazzurro gli ha dato fiducia e lo ha confermato portiere titolare in Coppa Italia, dove “Pepo” si è distinto per le ottime prestazioni, in particolare nella semifinale contro il Como.

Il Bologna ha dunque manifestato il suo interesse per il portiere spagnolo, tuttavia il club rossoblù non è solo. Sulle tracce di Martinez infatti, ci sono anche Fiorentina e Venezia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook