Calciomercato Bologna, asse caldo col Cagliari: possibile scambio portieri

C’è un Bologna-Cagliari dentro e uno fuori dal campo. Perché sì, domenica si giocherà la sfida di campionato tra le due formazioni rossoblù al Dall’Ara, ma c’è una seconda partita, quella del calciomercato. Sull’asse che collega la città emiliana a quella sarda sono transitati già diversi giocatori nel passato recente, da Zortea a Sulemana. Come riportato da Marcello Giordano sul Resto del Carlino, ora i nomi caldi sono quelli dei portieri con il Bologna interessato a cagliaritano Elia Caprile.

Il Bologna pensa a Caprile, nella formula potrebbe rientrare uno tra Ravaglia e Pessina

Voci di calciomercato che accostano il Bologna a Caprile sono già circolate. La porta è un tema caldo per i Rossoblù di Bologna: Skorupski rimarrà fermo per 4 o 5 mesi e, disponibili al suo posto Ravaglia e Pessina. La società allora pensa allora a un innesto: Caprile è uno dei portieri seguiti. Il Cagliari non scende sotto i 20 milioni per il suo numero 1. Allora si potrebbe pensare a uno scambio con uno tra Ravaglia e Pessina.

Il Cagliari ha una propensione nel valorizzare i giovani talenti come sono i portieri bolognesi. Inoltre, si è mostrato ultimamente interessato anche ai “baby” Raimondo e Corazza. Le trame di calciomercato tra le due società potrebbero infittirsi ancor di più. Anche perché il Bologna invece ha bisogno di nuove forze in mediana con i praticamente certi addii di Freuler e Sohm. E pensa di pescare ancora dal Cagliari: c’è interesse per Liteta.

Asse caldo come lo scorso anno

Se oggi i nomi interessati sono tra gli altri Caprile e Liteta, lo scorso anno nella finestra estiva di calciomercato l’asse Bologna-Cagliari fu altrettanto caldo: trattative per Piccoli e Zortea. L’affare per portate l’attaccante italiano sotto le due torri poi sfumò: il Bologna preferì Immobile e la cifra a cui fu venduto il giocatore alla Fiorentina sarebbe comunque stata inaccessibile. Arrivò a Casteldebole però Zortea a 7,5 milioni, uno di quei talenti sbocciati proprio in Sardegna.

Incroci tra i due club rossoblù anche per quanto riguarda Sulemana. Il Cagliari lo aveva venduto all’Atalanta nel 2024. Da Bergamo in prestito al Bologna, rientrato alla base e ora di nuovo in prestito in Sardegna dove potrebbero decidere di farlo rimanere (sarebbe più facile per il Bologna l’affare Liteta in quel caso). Anche Sulemana ha fatto il suo meglio con i cagliaritani che in questa stagione hanno saputo valorizzare Esposito, Kilicsoy, Palestra e Mendy. Ora il Bologna si prepara ad affrontarli sul campo prima, e sul mercato poi.

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