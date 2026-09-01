Calciomercato Bologna, Rowe, un altro gioiello ai saluti: i rinforzi colmeranno i vuoti?

Jonathan Rowe è pronto a salutare Bologna. Dopo giorni di trattative, il club rossoblù e l’Atalanta hanno raggiunto l’intesa per il trasferimento dell’esterno inglese. Un’operazione importante nelle ultime ore di calciomercato, che porta nelle casse del Bologna una cifra significativa, ma modifica ulteriormente il reparto offensivo, togliendo a Domenico Tedesco un altro tassello fondamentale di quella che era la rosa rossoblù.

L’affare, secondo quanto riportato da Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport, si chiude sulla base di 35 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi altri 5 milioni di bonus. Nell’accordo è inoltre prevista una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore. Rowe lascerebbe Bologna dopo una sola stagione, nella quale ha raccolto 43 presenze, 8 gol e 5 assist.

Calciomercato Bologna – Rowe ne sblocca due? Mbangula per l’immediato, Cassa per il futuro

La partenza dell’inglese è stata accompagnata da un doppio movimento sull’asse Bologna-Atalanta e, più in generale, sul fronte offensivo. Il club rossoblù ha individuato in Samuel Mbangula il profilo giusto per raccogliere l’eredità di Rowe: l’ex Juventus arriverà dal Werder Brema in prestito con diritto di riscatto e sarà una soluzione immediata per il reparto.

Accanto a lui c’è Federico Cassa, classe 2006 cresciuto proprio nel vivaio dell’Atalanta. Il giovane talento passerà al Bologna a titolo definitivo. Il suo trasferimento, pur maturato all’interno dello stesso intreccio di mercato, come vi abbiamo raccontato ieri, è formalmente separato dalla cessione di Rowe.

Cassa ha già avuto modo di affacciarsi alla prima squadra bergamasca in questo avvio di stagione, scendendo in campo nei playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv. Ora per lui si apre una nuova tappa in rossoblù.

Ultime ore, resta un posto

Con l’uscita di Rowe e gli arrivi di Mbangula e Cassa, il Bologna sistema e aggiunge nuovi pezzi del puzzle. Ma siamo sicuri che bastino? Restano ancora alcune ore per eventuali interventi. L’area tecnica ha infatti la possibilità di inserire un ulteriore giocatore a centrocampo, che male non farebbe date le importanti cessioni di quest’estate. Tra i profili valutati c’è quello di Magassa del West Ham: il mercato rossoblù, quindi, potrebbe non essere ancora arrivato al suo ultimo capitolo.

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